¿Cómo transformar una idea en un negocio real y económicamente conveniente?

Horacio Chacho Puebla, creativo y columnista de No Cantes Victoria, pasó por el aire de MDZ Radio con un tema que atrapa a emprendedores y aspirantes a serlo: ¿cómo pasar de una idea a un proyecto de negocio?

Sobre inversiones, Chacho dijo que siempre un mínimo de dinero es necesario, pero no tiene por qué ser demasiado o esencial, cuando nuestro proyecto es bueno. "Grandes empresarios cuentan su historia y muchas veces es más 'mortal' de lo que imaginamos. Es una fórmula no tan mágica: estar muy enfocado en eso y trabajar sin parar, también está quien tuvo suerte", comenzó comentando.

En ese contexto, el creativo dio el ejemplo de los creadores de Airbnb, quienes empezaron en una hoja de Excel recolectando y plasmando datos de los amigos que tenían habitaciones disponibles en sus casas y se habían entusiasmado con la idea que estos jóvenes proponían. No tenían un programador en sus comienzos. "Muchas veces se empieza así, y después vas sumando".

Pero la reflexión más importante que dejó Chacho en el aire de MDZ es que "las ideas no son nada si no las hacés, porque lo más difícil es ejecutarlas". Muchas personas dicen 'a este se le ocurrió la idea del sushi y la rompió'. No es así, sino que se primero sí tuvo la idea pero después atravesó un montón de dificultades hasta que la llevó a cabo: pidió autorizaciones, la web no funcionaba, el empleado le hizo tal o cual cosa", ejemplificó.

Horacio Chacho Puebla, creativo argentino.

"Dentro de sus recomendaciones, Puebla fue claro: "Las ideas hay que contarlas, a muchas personas, todo el tiempo". "No hay que temerle a que te copien la idea, porque si eso pasa significa que en realidad no es tan buena como vos creías, sino que es copiable. En cambio, si una persona no cuenta su idea de negocio, luego la va a implementar y no faltará quien venga con más dinero y en ese momento se la copie. Es cuestión de tiempo", completó.

De todos modos, Chacho aclaró que "obviamente que hay partes que son secretas porque son tus ventajas diferenciales. Y allí hay que saber ver cuánto tiempo será esa tu ventaja diferencial". La magia es que sea "contable pero difícil de replicar. Por ejemplo, algo puede ser difícil de copiar porque puede requerir de un talento que es tuyo, 'nadie hace el asado como yo'".

En conclusión, el creativo recomendó: "contalo para saber si funciona. Si no gusta, no pasa nada, matala y hay que pensar otra cosa".