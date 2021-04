Preocupación en el Este por el aumento de casos y la ocupación de camas

En la zona Este de la provincia, los departamentos de San Martín y Rivadavia están considerados con riesgo epidemiológico grave. En MDZ radio dialogamos con el intendente Raúl Rufeil, quien brindó detalles sobre su municipio.

"Las próximas tres semanas serán clave para ver que rumbo va a tomar esta pandemia que tiene un camino muy caprichoso en cuanto a los contagios. Pero sin lugar a dudas es preocupante en cuanto al aumento de casos. Esta segunda ola está afectando al grupo etario más joven, entre 30 y 40 años son los de mayores contagios", describió el intendente de San Martín.

"En el hospital estamos con un 85% de ocupación de camas de terapia, tenemos que preservar no llegar a la saturación. Hay que ser muy rápidos de reflejos sin generarle daño a nadie, hay que hacer un cambio de hábitos y respetar las normativas y protocolos".

Hay que cambiar de hábitos porque está en juego la salud, sin salud no existe nada

El departamento de San Martín fue pionero en restringir las actividades nocturnas, frente a esto el jefe comunal afirmó: "Los recursos que tienen los municipios en cuanto a recurso humano de inspección es muy limitado, es imposible cubrir toda la vida nocturna en San Martín".

San Martín está considerado un departamento con riesgo epidemiológico grave, y frente a esa afirmación Rufeil afirmó: "No me sorprendió que San Martín esté con mayor riesgo de contagio porque uno va viendo la curva, es preocupante como va aumentando".

Para finalizar, el intendente se mostró decepcionado con la población en su totalidad por la situación actual en la que estamos: "No hemos sido solidarios, ni empáticos con aquellos que menos tienen y que tienen que vivir día a día. Pensemos y seamos solidarios, no hay que politizar, esto es salud pública", y agregó: "Quién no ha perdido un amigo o un familiar que no hemos podido despedir por los protocolos, eso ¿no nos hace reflexionar?".

