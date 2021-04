Ayudas sociales: volvería "reversionado" el bono de los 10 mil pesos de Anses

En Uno Nunca Sabe el economista Carlos Burgueño dio detalles sobre las ayudas sociales que el gobierno planea aplicar en caso de que nuevos cierres compliquen a determinados sectores económicos. Para las empresas no se piensa en otro plan como fue el ATP, donde el Estado abonaba el 50% del salario del trabajador.

"No habrá ATP, pero sí puede haber IFE (bono de los 10 mil pesos)", arrojó Burgueño . Es decir que "las empresas no tenmdrán asistencia del Estado, más allá de la que ya hay, como el Repro II que puede tener una variación a repro III, pero nada más. Esto sería para algunos rubros más afectados y según la facturación que hayan tenido en el último año".

En cambio, dijo el economista que "en el resto de los sectores no habrá un nuevo plan nacional para atender el pago de salarios. En todo caso, si hay puntualmente una empresa en crisis puede llegar a aparecer algún tipo de plan de rescate o de ayuda", aunque aún eso no está confirmado.

Quienes sí recibirían ayuda serían las personas de los sectores más vulnerables. Pero habría una reversión de aquel bono de los 10 mil pesos: "El año pasado el IFE fue casi generalizado, los monotributistas podían pedirlo, lo cual estaba bien. De hecho el IFE y el ATP fueron grandes planes de contención fiscal, más allá de que ese dinero entregado para asistencias equivalió a 2 puntos de déficit fiscal". En cambio, estas nuevas rondas de IFE, serían restringidas a ciertos sectores y por poco tiempo.

La pregunta que nos hicimos entonces es ¿de dónde sale el dinero para esas asistencias sociales? "Lo van a sacar de la caja de Guzmán, la que le llegará de los DEG (derechos especiales de giro) del FMI. Se trata de la plata que el Fondo le va a girar a Argentina, aproximadamente 4500 millones de dólares. Parte de ese dinero lo destinarían a cubrir eventuales tandas de IFE", comentó Burgueño.

Recordemos que el destino de esos fondos, que es una especie de bono que el FMI entrega a ciertos países en crisis y no requiere devolución, es para cubrir gastos ocasionados por la pandemia, "con lo cual no habrá ningún problema en que se use con ese fin". De todos modos, "si hay acuerdo con el Fondo y se puede postergar el pago del Club de París, cosa que es posible que se logre, ese dinero no se toca".