Restricciones: el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo una advertencia determinante

El economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, comentó qué se habla puertas adentro en el Gobierno Nacional respecto a nuevas restricciones, a partir del alarmante incremento de casos de coronavirus. El ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo una dura advertencia.

En primer lugar Burgueño dijo que para que las restricciones futuras, que sí o sí existirán, sean menos duras es importante que la sociedad tome conciencia. "Los contagios no pasan por el cine, el teatro ni construcción privada, sino por las reuniones clandestinas, donde la gente está encerrada, sin cuidados y en contacto con otras personas. Eso lo vamos a pagar con la actividad económica", mencionó.

Sobre el cierre de actividades, el especialista mencionó que entre la Provincia de Buenos Aires, la Capital y el Gobierno Nacional hay una discusión muy fuerte que podría replicarse en el resto del país. El debate se da "por si se vuelve a fase 3 y si en la misma se incorpora a la construcción privada", decisión que, de concretarse, la calificó como "un profundo error".

Al respecto, Burgueño dijo que "hay algunas actividades que se podría discutir restringir, como la gastronomía en la noche y las cervecerías. Pero frenar la construcción privada sería un tremendo error". Justamente, en relación a los cierres estrictos, dijo el economista, "quien está del otro lado pujando y protestando casi abiertamente es el Ministro de Economía. Aunque no es su estilo, avisó que la economía no aguanta un cierre profundo, desde lo impositivo y fiscal, además no hay dinero para IFE o ATP. La advertencia del jefe de la cartera económica fue fuerte".

Es por esto que el economista mencionó que "estamos en una situación muy compleja que ameritaría una unión política que hoy es casi una utopía". Y se preguntó: "¿Qué va a pasar cuando las autoridades impongan nuevas restricciones?". "En provincia de Buenos Aires entre lo que piensan restringir están los gimnasios y a mi me consta de que la gente de ese rubro no lo va a aceptar así no más. Van a protestar y a manifestarse. Por eso hay que ser muy cuidadoso en esta etapa".

En conclusión Burgueño dijo que "los ciudadanos debemos cuidarnos a nosotros mismos, porque sino viene el Estado con gran parte de su ineficiencia a tomar decisiones que realmente van a complicarnos la vida, la economía, los contactos sociales, etc. También habrá que ver qué nos queda de estas Pascuas y de las reuniones familiares, qué va a pasar con los casos. Porque el Estado tampoco puede quedar impasible cuando los contagios se disparan y no hay vista de que las curvas se aplanen".