Propietarios de bares le solicitan a los clientes responsabilidad frente a las nuevas medidas

El representante de los dueños de bares de la Arístides y propietario de Kallpa Berlina, David Dávila, dialogó en MDZ Radio, donde manifestó que la decisión tomada por el Gobierno provincial los afecta. Sin embargo, afirma que es una medida responsable.

"Nos afecta la decisión tomada, por supuesto, porque con el comportamiento de nuestros clientes no logramos que vinieran más temprano a un bar. La gente que nos visita pretende estar hasta las 3 o 4 de la mañana, como nos pasó durante el verano. Me afecta, pero es una medida responsable, hay que apelar al comportamiento social también", describió Dávila.

Además, resaltó que la situación diaria con algunos clientes es compleja y frente a eso le solicitó al Gobierno provincial y municipal que los ayude al control y educación de la ciudadanía. "Nos delegan responsabilidad a nosotros, nosotros desde hoy cerramos 00:30 pero no tenemos la facultad de agarrar una persona, abrirle el auto y subirla. Muchas veces se nos sanciona a nosotros, a los comerciantes, cuando no tenemos la facultad de echar a la gente y entramos con ese conflicto con el cliente 'yo no me quiero ir', 'dejame tomar la última cerveza', esto es una discusión constante y sería bueno que desde los municipios nos ayuden a educar el comportamiento ciudadano".

Más allá de la situación puntual que hoy se anunció, Dávila destacó que el Ejecutivo municipal solo pone la mirada en el funcionamiento de los locales de la calle Arístides: "Para los gastronómicos de la calle Arístides hay mucha presión y no en aquellos galpones al aire libre donde sabemos que hay mucho más de 250 personas o galpones donde están bailando. Nosotros trabajamos con protocolos, alcohol, barbijo, cumplimos con las normas, tienen que haber más controles, no solamente en la calle Arístides".

