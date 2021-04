Dólar Blue: vaticinan hasta cuándo se mantendrá estable

Según el comportamiento del mercado y algunas conjeturas políticas, el economista Carlos Burgueño detalló a MDZ hasta cuándo se mantendría estable el valor del dólar. El blue blue cotiza a $136,00 para la compra y $141,00 para la venta, mientras que el dólar ahorro está en $171,45.

"El dólar blue está más barato que el oficial, cuesta alrededor de 40 pesos menos", dijo Burgueño. Mientras que este mes se registraron menos de 100 millones de pesos en compras de dólar ahorro.

Sumado a esto, Burgueño comentó que "vamos a tener un abril muy tranquilo -en cuanto a la cotización del dólar- y además puede ser el mes de mayor liquidación sojera, junto con mayo".

En ese sentido, vaticinó que el campo "evidentemente está convencido de que no habrá una devaluación en los próximos tiempos, con lo cual este precio del dólar no va a subir y, supongo, que van a guardar un poco para tiempos de mayor cotización de la divisa. Eso no será de acá a octubre, se los garantizo", concluyó.