Se dispararon las ventas de saturómetros: ¿para qué sirven, cuál usar y cuánto cuestan?

Sumidos en el miedo o la desesperación, terminamos por comprar cosas que no necesitamos. Cada tanto aparece algún producto nuevo que "debemos" incorporar a nuestras vidas para protegernos mejor del coronavirus. El furor del oxímetro es parte de este fenómeno. También conocido como saturómetro es un instrumento biomédico que mide la saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca.

En No cantes victoria buscamos dilucidar si hay elementos nuevos que debamos sumar en el botiquín de casa y que efectivamente sirven para la pandemia que está viviendo el mundo entero. Consultamos a Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (CFM) sobre la importancia de tener o no un oxímetro en la casa.

Basta que se replique información no siempre fiable sobre algún instrumento que ofrezca tranquilidad en la casa de los argentinos en medio de la pandemia para que ese insumo comience a faltar. Se experimentó con el alcohol en gel y los barbijos N95. "Hoy se puso de moda tener un oxímetro en casa y esto ha hecho que hoy sea prácticamente imposible conseguir uno en el mercado" expuso Valestra. No se trata de un aparato "que cada familia en Mendoza deba tener en casa", ni tampoco "se debe estar midiendo el oxígeno a cada ratito". Estas dos ideas son equivocadas ya que el saturómetro es un elemento de suma importancia cuando la persona está hospitalizada y allí hay que llevar efectivamente un control de los niveles de oxígeno.

El oxímetro o saturómetro es un aparato biomédico que a veces hay que esperar dos o tres minutos para conectárselo y estar en reposo o bien sentado con el brazo colocado sobre la mesa. Luego de un minuto o quizá menos te marca la concentración de oxígeno.

El presidente de CFM afirmó que no se trata de un aparato que sea de uso doméstico o familiar porque tampoco es una información que se requiere de forma cotidiana. "Muchas veces hay adultos que padecieron el covid, han tenido un montón de síntomas y han saturado bien. Algunos que han llegado a tener neumonía bilateral y han saturado bien y de pronto dejan de saturar". Por este motivo, no hay que pensar en el oxímetro como el termómetro "que es un instrumento de medición que sí hay que tener en casa".

¿En qué casos se utiliza el oxímetro? Es un aparato necesario únicamente "cuando hay un covid avanzado que requiere de control de saturación y no para todos los casos. No es un elemento que determine si se tiene coronavirus o no". Desde el Colegio de Farmacéuticos de Mendoza buscan llevar un mensaje que evite el aluvión de demanda sobre determinados insumos médicos muy sensibles que no tienen lugar en un uso domiciliario. Además de provocar la falta para las internaciones donde es muy necesario, el oxímetro es un instrumento caro. Su precio puede variar "entre los 6 y los 7000 pesos. Hay otros un poco más caros que se adaptan tanto a adultos como a niños".

