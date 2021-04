El rídiculo motivo por el que 1000 médicos esperan por su matrícula

El sistema de Salud está atravesando un momento delicado. Aunque el promedio nacional no llegue al 70% de ocupación de camas UTI (Unidades de Terapia Intensiva), la realidad que ya se vive en algunas zonas es de desesperación e imposibilidad de dar respuesta a todas las personas que concurren a los hospitales. En este marco, la posibilidad de sumar profesionales de la Salud resulta clave. Sin embargo más de 1000 médicos recibidos esperan por su matrícula hace meses para incorporarse al sistema y por tanto a la lucha contra la pandemia. Desde el Ministerio de Salud de la Nación en la repartición competente, se dice que existe un problema administrativo y que esto produce la demora.

SE RECIBIERON DE Mu00c9DICOS, QUIEREN TRABAJAR Y LE EXIGEN AL MINISTERIO DE SALUD SU MATRu00cdCULA u270a: a travu00e9s de un video que... Posted by Claru00edn on Thursday, April 22, 2021

En la búsqueda de hacer oír este reclamo, los médicos afectados recurrieron a Carlos Kambourian, médico pediatra y ex presidente del Hospital Garrahan para que les ayudara con la visibilización. De esta manera se convirtió rápidamente en un referente tanto de este pedido de los jóvenes médicos, pero también de la desgarradora realidad que se vive puertas adentro de los hospitales. En No cantes victoria dialogamos con el Dr. Kambourian y con Erik Agüero para que nos contaran en primera persona su situación.

A médicos recibidos hace meses no les entregan matrícula por falta de pago al proveedor de plásticos de credenciales. Hay médicos. No los dejan trabajar. Háblame de relajarse. pic.twitter.com/V7VEuDAVGt — Dr Carlos Kambourian (@DrCKambourian) April 16, 2021

Uno de los indicadores más importantes es la ocupación de camas de terapia intensiva. Si bien es cierto que el promedio nacional no supera aún el 70%, esto no representa muy bien lo que acontece en las distintas localidades. El Dr. Kambourian explica que "aunque haya una cama libre en Santiago del Estero, si una persona está internada en el pasillo en Escobar, claramente no llega a Santiago, por lo que ese número no es relevante". El tema es que en la zona más afectada, dónde es el epicentro de la pandemia, "la ocupación es del 100%". Para el pediatra "la situación es un descontrol absoluto con discusiones que dejan por fuera la salud y que sólo se abocan a la política".

Entonces cuando la salud queda fuera de todo planteo, se cree que con restringir la circulación 3 o 4 horas en la noche, lo logramos. Esto todavía no empezó. Vamos a tener 35 o 40 mil casos diarios en mayo o junio y con un número muy alto de fallecidos porque lo que estamos viendo ahora se internaron hace 15 o 20 días atrás. Todavía los difuntos de la oleada de 25.000 casos que tuvimos aún no los hemos visto.

Este año bajó considerablemente la edad de las personas con covid que ingresan a terapia intensiva. El promedio que informó la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) es de 53 años. Entonces si bien hoy por hoy se destaca como positivo que la permanencia en una UTI ha bajado respecto al 2020, de 25 a 17 días, lo cierto es que aumentó mucho la circulación, según contó Kambourian.

Estos últimos días se conoció que médicos recibidos no pueden empezar a trabajar porque desde el Ministerio de Salud de la Nación llevan meses sin entregarle la matrícula. La situación es que aunque esa oficina dice estar funcionando regularmente, los jóvenes médicos cuentan que "están brindando tan sólo 15 turnos al día cuando antes eran casi 200". El pediatra argumenta que aunque las autoridades hablen de una regularización de la situación, lo cierto es que "no los necesitamos para dentro de dos meses, sino hoy".

Por otra parte, dialogamos en MDZ Radio con Erik Aguero, uno de los médicos recibidos pero sin matrícula. "Es cierto que están atendiendo desde el día lunes, pero no en el horario que corresponde y el 10% del número de turnos habitual". En su caso tenía turno para el 7 de abril y aún no recibe respuesta de su reprogramación. Ahora bien, en qué consiste el trámite de la matrícula que tantos inconvenientes encuentra. Erik explicó "es una gestión de 15 minutos porque es ir a las oficinas, llevar el título que te da la Universidad, una declaración jurada, un comprobante de pago y el DNI. Te sacan una foto en el lugar y en minutos deberías tener tu plástico". Además las explicaciones que ofrecen las personas que trabajan en la oficina del Ministerio de Salud es que hay un problema con el proveedor de los plásticos para hacerlos y que eso los está retrasando. "Nosotros lo que queremos es trabajar" concluyó Erik.

