Basta de procrastinar: recomendaciones para hacer hoy y no dejar para mañana las obligaciones

El psiquiatra Juan José Vilapriño contó por qué las personas tienden a procrastinar, qué personalidades son más propensa a eso y al final dio recomendaciones para dejar de posponer nuestras obligaciones.

La palabra "procrastinar" viene del latín "procrastinare" que significa "pro, adelante", y "crastinus", que significa "mañana". Básicamente, se trata de postergar para mañana lo que deberíamos hacer hoy.

Vilapriño dice que el ser humano nació para procrastinar. Porque nuestro cerebro "está hecho para evitar el disconfort, el malestar y el miedo. Los circuitos del cerebro tienen regulación y control para esa activación de la amígdala cerebral que nos genera malestar y miedo".

¿Por qué postergamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy? Según el psiquiatra principal y generalmente, "por miedo, porque nos comparamos con aquel que ha hecho lo que tiene que hacer y creemos que nosotros no lo lograremos". "Uno lo disfraza de pereza y ocio, pero en verdad es temor de hacer lo que debemos, porque en el fondo uno no confía en sí mismo. La inseguridad lleva a procrastinar", completó.

¿Las personas creativas procrastinan más? "No, postergar las cosas no tiene que ver con la creatividad. De hecho crear es una acción y ese es un remedio para la procrastinación. Siempre que uno se pone en movimiento, hace y por lo tanto no posterga", explicó Vilapriño.

El especialista dijo que procrastinan más que otros los que tienen la amígdala cerebral más grande, y en general son aquellos más distraídos, con más baja autoestima, más inseguridad y más temerosos. Sin embargo, aclaró que todos los seres humanos todos los días postergamos cosas.

Sobre la diferencia entre hacer ocio y procrastinar, el columnista explicó que al primero uno lo disfruta, pero es procrastinación cuando hacemos cosas que no tienen un significado y un sentido, sino que las realizamos para evitar otros pendientes.

¿Cómo dejar de procrastinar y ponernos en acción?

Finalmente, Vilapriño dio recomendaciones para dejar de procrastinar: