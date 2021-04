La infectóloga Elena Obieta cree que en Mendoza hay circulación de la cepa de Manaos y explica por qué

La ministra de la Salud, Ana María Nadal, informó esta semana que dos mendocinos están infectados de covid con la cepa de Manaos. Desde esa cartera se está haciendo la investigación epidemiológica, ya que los dos pacientes no viajaron al exterior y estaban vacunados con las dos dosis.

Con este panorama, la médica infectóloga Elena Obieta dialogó en MDZ Radio y advirtió: "Cuándo no podemos identificar realmente el nexo, tenés que pensar en que hay circulación, al menos en algún lugar acotado. Lo que quiero resaltar es que esta cepa es más contagiosa que la que veníamos conociendo".

Frente a esa información, la especialista detalló: "Esta variante puede tener algo que se denomina escape inmunológico. Es decir, se las ingenia, al cambiar parte de su estructura, y muestra esa capacidad para destaparse y saltar algunas trabas".

Con la situación vigente, muchos han puesto en duda la colocación de las vacunas, pero la profesional aclaró: "Esto no quiere que decir que las vacunas no sirvan. Las vacunas son seguras y eficaces para prevenir las hospitalizaciones y las muertes por covid. Lo que no han podido demostrar las vacunas, es que aun estando vacunados, se adquieren cepas diferentes".

"Aunque estemos vacunados nos tenemos que seguir cuidando"

¿Sirven las restricciones?

Para Obieta, las restricciones son necesarias siempre que se acompañen de otras medidas, y brindó ejemplos: "Si vos solamente cerras pero hacemos reuniones clandestinas, no testeamos, no nos aseguramos que el positivo y sus contactos estrechos se queden en aislamiento, no apuramos el ritmo de vacunación y encima no nos apuramos con las medidas que tenemos a mano, si juntamos todo, la situación es un cóctel explosivo. Ninguna restricción sirve si se hace de modo solitario".

"Faltan testeos", esa es la expresión de muchos especialistas, "No se está testeando lo suficiente, el testo en promedio en el país es de un 30% de positividad. Tenemos que estar en menos del 10%, para saber si estamos testando lo suficiente", finalizó Obieta.

