Tip de supermercado: ¿cómo conseguir alimentos y bebidas con descuento?

El economista Carlos Burgueño habló sobre la negociación que mantiene el Gobierno con empresas alimenticias por los precios de la canasta básica. Dijo qué plantea cada parte y cómo se resolvería. Al final, dio un tip para conseguir productos del programa de descuentos que impulsa el Estado Nacional en todos los supermercados del país.

Burgueño comenzó explicando "una noticia que, a futuro, es buena": "Ayer se conoció el índice de precios mayoristas, donde la inflación subió 3.9%, un punto menos que los precios minoristas, es decir, que el IPC. Además, los precios nacionales fueron 3.8%. Me detengo aquí porque la inflación, sobre todo en productos de consumo masivo, es algo que viene después de la suba de los mayoristas".

En aquel sentido, el economista dijo que si hay un menor incremento en el índice de precios minoristas, "podemos llegar a interpretar que la presión de precios en alimentos podría ser algo menor".

Por otra parte, pero siguiendo con el tema inflacionario, el columnista dijo que por estas horas el Gobierno busca que por 6 meses (hasta las elecciones de octubre) no aumenten 120 productos claves de la canasta básica. Por esto, "están negociando con empresarios, quienes accederían a cambio que se liberen otros tantos productos de Precios Máximos".

En decir que se mantendrían dentro de ese programa los básicos, como leche, azúcar, arroz, fideos, etc y liberarían otros productos de la misma empresa. Según Burgueño, lo que le dicen los empresarios al Gobierno es: 'dejame ganar en un línea de arroz, donde pueda liberar el precio y que decida la gente si me lo compra o no, a cambio yo te garantizo que voy a tener un arroz de calidad a bajo precio'", ejemplificó.

"Siempre las empresas están dispuestas a poner productos buenos, que compraría cualquier argentino, en una propuesta básica con precios cuidados, congelados o amistosos. Lo que no quieren es que la canasta completa de una empresa esté con control de precios en toda su línea de productos", siguió detallando Burgueño.

Ante los múltiples comentarios de oyentes de MDZ Radio que decían que no consiguen productos del programa Precios Cuidados en el supermercado, el economista dio un tip para tener en cuenta: "En general están cuando comprás online conseguís la mayoría de los productos de Precios Cuidados, porque el Gobierno controla más a las empresas online que in situ, así que si vos hacés un pedido para tu casa por Internet encontrás más que si vas a la góndola", finalizó.