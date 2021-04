Retroactivo del Impuesto a las Ganancias: en vez de efectivo, sería saldo a favor ante la Afip

El martes pasado se promulgó la ley que eleva las bandas del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia de la cuarta categoría, pero aún el Ministerio de Economía no emite un decreto necesario para implementar la norma. Por eso, el economista Carlos Burgueño dijo que el retroactivo a enero 2021 que esperaban los asalariados el mes entrante seguramente no se cobre en mayo.

"Probablemente el retroactivo de Ganancias no lo puedan cobrar el mes que viene", anunció el columnista de Uno Nunca Sabe y dio una recomendación, con humor: "Consejo del 'tío Burgueño', nunca gastes a cuenta con una promesa del Estado".

¿A qué se debe esto? A que si bien Alberto Fernández promulgó la ley el martes de esta semana, ahora es necesario un decreto del Ministerio de Economía, "que puede salir hoy o mañana", sobre la manera en que se va a ejecutar la devolución del retroactivo. En ese sentido, Burgueño también adelantó que "puede ser que sea de una vez como también puede ser que te descuenten ganancias hacia adelante, si tenés que seguir pagando. Es decir, que te quede el retroactivo como saldo a favor".

Otra de las opciones es que Afip devuelva el dinero en cuotas y no todo de una vez o bien que el trabajador elija entre estas opciones. "Lo cierto es que hasta que no se conozca cómo será la reglamentación no pueden avanzar con la devolución, porque la ley que se aprobó en el Congreso no explicitó esto", completó el especialista.

Estas decisiones son en base a los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos, pero otro inconveniente que el Gobierno tiene que solucionar es la banda de empleados que reciben entre 150 mil y 175 mil pesos por mes. "Porque si vos pasás de ganar 150 mil pesos a 154 mil, cuando te liquiden el sueldo vas a cobrar menos en mano que quienes tienen un salario de 148 mil pesos", ejemplificó . Y completó: "En esos casos, no te conviene que te aumenten el sueldo. Deben subir esa banda".

Finalmente, una vez que se conozca ese decreto faltará el aplicativo, que es un sistema informático que la Afip pone a disposición de las empresas para que lo instalen y hagan los nuevos cálculos salariales. "Pero las corporaciones grandes, serias, ya están liquidando los sueldos de abril, entonces no llegan a tiempo", concluyó.