Elecciones 2023: ¿la reelección de Alberto Fernández es posible para el kirchnerismo?

Alberto Fernández lidera una pelea, ahora judicial, con la Ciudad de Buenos Aires y es quien sale a batallar en los conflictos sociales y electorales, asumiendo el costo político que eso conlleva. En No Tan Millennials analizaron junto al especialista Daniel Bilotta por qué el Presidente no tiene un "sparring de la oposición".

¿Por qué Alberto Fernández no tiene "un Aníbal Fernández" que le salga a marcar agenda?, ¿Cafiero no funciona como sparring de la oposición?, le preguntamos a Bilotta, quien respondió: "Hay un sector del Gabinete que está convencido de que no hay un gran final para este Gobierno, que es un final gris en el peor de los casos, entonces muchos piensan salir a propias".

Por esto, el analista político cree que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y Matías Lammens, titular de la cartera de Turismo, en las próximas elecciones "quizás tengan lugares en las listas de candidatos, aunque no sé si donde esperan. Pero muy probablemente esa sea la la salida más elegante que se les encuentre a varios miembros del Ejecutivo, tratando también de preservar la imagen presidencial".

En ese mismo sentido, Bilotta dijo que a su entender "ni en el kirchnerismo ni en la propia Cristina Fernández de Kirchner existe la intención de un golpe institucional. Me parece que la mejor hipótesis del kirchnerismo es que Alberto Fernández termine lo mejor posible para que otra figura pueda retener el poder".

Lo que sí estima el columnista es que "es muy difícil que la reelección de Alberto Fernández esté en el cálculo del kirchnerismo, ni siquiera de los propios, aunque en política todo es posible". "Entonces yo creo que este Gabinete, diezmado por esta sensación, piensa más en una salida que en dar una batalla". "Eso lo deja al Presidente también bastante solo", concluyó.