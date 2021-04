¿Sufriste una estafa? Consejos de un especialista para prevenirlas

Entre los efectos negativos de la revolución digital dónde gran parte de nuestras vidas transcurre en Internet, surgen las estafas. Se han perfeccionado notablemente y los usuarios se vuelven cada vez más vulnerables. Un llamado telefónico de una empresa ofreciendo beneficios, un correo electrónico que nos direcciona a páginas falsas o el pedido de concurrir a un cajero automático para destrabar una compra que "permanece en la aduana" son algunas de las modalidades que más crecieron este último tiempo.

En el intento de mejorar las estrategias para navegar y comprar seguro online consultamos a un especialista. En MDZ Radio Jorge Chávez, abogado diplomado en derecho y tecnología brindó algunos consejos que pueden ser útiles a la hora de detectar un ciberdelito.

"Me llegó un correo de la empresa con el logo y todo"

Esta afirmación surge de una persona que recibe un correo electrónico donde en apariencia la empresa se contacta con el usuario para hacer alguna transacción. Una de las formas para detectar si se trata de algo "trucho" o no es fijarse en el link al que nos pide hagamos click. "La estrategia del phishing consiste en simular de alguna manera el interfaz de una empresa o una entidad finaciera o banco que induce al error si no se toman precauciones". Por eso, recomendó el especialista que cuando se trata de un dominio seguro contiene al inicio las siglas HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure, Protocolo de transferencia de hipertexto) que es un protocolo de comunicación de Internet que protege la integridad y la confidencialidad de los datos de los usuarios entre sus dispositivos y el sitio web. "La S del final indica que es un lugar seguro" apuntó Chávez.

Una modalidad que tuvo muchas víctimas en el último tiempo en Mendoza fue un contacto que recibieron personas que habían realizado compras en el exterior. Se les comunicaba que su producto se retuvo en la aduana y que por tanto para poder "destrabarlo" debían realizar una transferencia "a un empleado jerárquico dentro de la aduana por una supuesta diferencia de dinero entre tasas e impuestos".

"¿Cómo llegaron a mí?"

Una de las preguntas más comunes es preguntarnos cómo obtuvo el delincuente nuestra información personal. El abogado explica que lo más frecuente es "que se acceda ilegítimamente a la base de datos del banco, entidad financiera o incluso el estado en el caso de la aduana y así tener identificadas a quienes hayan realizado una determinada compra".

En la "Guía práctica para la prevención del phishing" que elaboró la Defensoría de la provincia de Buenos aires señalan que es muy importante que no se facilite información confidencial por mail ni por teléfono (números de cuenta, clave de la tarjeta de crédito o contraseñas de acceso a redes sociales o cuentas de correo). Y en el caso de que quieras constatar si ya fuiste víctima de este delito, se recomienda mucho que se revise periódicamente los resúmenes bancarios buscando transferencias no autorizadas.

El especialista advierte que hay una forma que puede sonar muy "artesanal" de estafa pero que es notable su crecimiento. Se trata de una persona que ingresa a un foro donde las personas comparten su inquietud sobre un servicio que no les funciona o un producto que falló y alguien en ese mismo espacio ofrece una solución aparente. La frase más común es "miren yo intenté contactarme con la empresa y no pude, pero después llamé a este número y me atendieron muy bien". De esta manera logran que la gente que está en ese chat o foro se comunique a ese teléfono y allí es dónde comienza la estafa. "Se hizo mucho en relación a los pasajes aéreos que tanta gente tuvo que cambiar de fecha y así dieron información valiosa para que luego el delincuente pidiera, por ejemplo, un préstamo a su nombre".

Algunos consejos para prevenir estafas virtuales

Siempre que operamos en Internet hay un margen de error por lo que conviene ser muy receloso de la información que se comparte en las plataformas de ecommerce.

Se recomienda elegir un sitio que tenga prestigio y ofrezca la mayor cantidad de garantías posibles.

Verificar las referencias y puntaje que puede tener el vendedor o comprador en la plataforma.

En lo posible no realizar por fuera de la tienda online la operación aunque haya que pagar una comisión.

Desconfiar cuando el precio del producto es muy bajo.

Si la compra o venta se realiza a través de las redes sociales que no ofrecen garantías sobre la operación, tener la precaución de reunirse en un lugar público e ir acompañado. Nunca ir al domicilio del vendedor.

No acceder a vincular cuentas bancarias o brindar códigos de seguridad.

Si contactan por teléfono de una empresa, no dar información y llamar al número que aparece publicado de esa compañía para asegurarnos que efectivamente son ellos quienes nos han contactado.

