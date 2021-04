Impuesto a las Ganancias: el retroactivo se liquidaría en cuotas

Ayer promulgaron la Ley de Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría en relación de dependencia que cobren hasta 150 mil pesos por mes. Ahora las empresas deberán esperar que el aplicativo esté disponible en la página de Afip y aprender a usarlo en 3 días para liquidar los sueldos de abril. ¿Qué sucederá con el retroactivo a enero? Lo hablamos con el economista Carlos Burgueño.

Burgueño dijo en Uno Nunca Sabe que "el Gobierno quiere que hagan la liquidación en mayo, correspondiente a los sueldos de abril, en tiempo y forma de la devolución de Ganancias, incluyendo el retroactivo a enero. Es decir, pagarlo con los sueldos".

Pero, siempre según el economista, es probable que recién el aplicativo esté disponible el viernes o los primeros días de la semana próxima en la página de Afip. Por lo que las empresas tendrán sólo dos o tres días para aprender a usarlo.

Sumado a eso, "hay decisiones que el Gobierno no tomó, por ejemplo, esto es hasta 150 mil pesos de salario, pero hay una banda de 150 a 175 mil con la que aún no saben qué hacer. Es un problema, claramente. No saben si dejarla como está, si subirla o actualizarla", comentó Burgueño en el aire.

Por lo que están evaluando otra alternativa, que es "pagar el retroactivo en el transcurso del mes de mayo, después de los salarios". "Incluso puede ser que se permita liquidar en cuotas. La excusa que ponen es que de este modo impactaría menos en la inflación, pero en realidad es porque no llegan a tiempo", concluyó.