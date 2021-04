Nueva disposición para quien no puede abonar la cuota de un crédito

Tal y como el economista Carlos Burgueño había explicado días atrás, durante abril y mayo habrá una refinanciación en las cuotas de los créditos personales, hipotecarios y UVA. Ahora, con la disposición en curso, detalló qué deben hacer todas aquellas personas que se encuentren en imposibilidad de abonar su deuda.

Durante abril y mayo existe la posibilidad de refinanciar las cuotas de los créditos personales, hipotecarios y UVA. Pero ya no rige el prorrateo automático, -explicó Burgueño- sino que cada persona interesada se debe poner en contacto con su entidad bancaria y cada banco elaboró su propio "protocolo" para la aplicación.

"Algunos bancos ponen dos cuotas al final del plazo crediticio y otros te ofrecen un préstamo personal por dos meses. En ese último caso, suponete que vos tenés que pagar 25 mil pesos el mes que viene, te dan ese dinero en 12 cuotas", detalló el especialista. Lo que sucede, tal y como se había anunciado, es que no hay una norma del Banco Central sobre la disposición, por lo cual cada entidad financiera lo hará como decida.

Mientras tanto, algo muy importante a tener en cuenta es que "si vos no pagaste la cuota en abril ni en mayo no te pueden poner en los bancos de deudores, es decir ni el Veraz, ni el de Banco Central, en ninguno", dijo Burgueño. En ese mismo sentido explicó: "Cuando una persona no abona una deuda, a los 30 días pasa a nivel 1, a los 60 2 y así. Eso está suspendido, con lo cual aunque no hayas pagado seguís estando en nivel 0, pero el 1 de junio sos nivel 2. Eso significa que sos un deudor que tiene una 'mancha', a quien no se le puede prestar dinero".

Por eso es importante contactarse con el banco, "tenés 60 días para hablar. Si la persona puede abonar su crédito, recomiendo que lo haga, porque las tasas de interés son altas. Pero si no está en condiciones, la entidad bancaria está obligada por el Banco Central a ofrecerle un plan de pago", insistió.

Finalmente, Burgueño dijo que hay que avisar al banco también en caso de no poder abonar los próximos dos meses, para evitar el débito automático de la cuota.