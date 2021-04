Otro sector esencial reclama ser vacunado y amenaza con medidas de fuerza

Despedir a un ser querido es por sí misma una situación difícil, pero hacerlo a causa del covid es quizá un poco peor, porque todavía los protocolos indican que ellos no pueden ser velados. Cristian Millio presidente de la Asociación Cuyana de Empresas Fúnebres, dialogó con MDZ Radio y comentó cuál es la situación de estas familias. Además, exigió públicamente que se los considere en el cronograma de vacunación.

Con el inicio de la cuarentena y la llegada de la pandemia al país se suspendieron los velorios. Durante prácticamente todo el año. la gente no podía despedir a sus seres queridos sin distender la causa de fallecimiento.

A fines de 2020 se habilitaron los velatorios pero solo para quienes habían muerto por causas naturales. Esto fue posible con restricciones: un máximo de dos horas, un intervalo de una hora para velar a otra persona, limitaciones en el número de personas permitidas, el consejo de que no asistieran personas mayores ni niños y la prohibición de comer en la sala. Al día de hoy este es el protocolo vigente.

Los familiares de fallecidos por coronavirus, explicó Millio, siguen sin poder despedirse, ya que la funeraria solo puede retirar al difunto y llevarlo al destino final, es decir al cementerio o al crematorio. “La parte psicológica es la que más afecta porque la persona no puede hacer el duelo, a quienes no pueden despedir a un ser querido les cuesta más procesar la ausencia”, manifestó el presidente de la Asociación Cuyana de Empresas Fúnebres.

Para sanear esto, algunas empresas empezaron a hacer algo para ayudarlas. En el caso de Salvador Milion “hicimos una urna de recuerdos para dejar un mensaje al ser querido, como una forma de tener un contacto con el fallecido”, por ejemplo.

Otro sector esencial que reclama ser vacunado

“Estamos luchando para que vacunen a los empleados de la empresas fúnebres, somos esenciales, estamos trabajando desde el primer día, pero también tenemos contacto con infectados. No el fallecido concretamente, pero sí puede estar contagiado el familiar cuando contrata el servicio”, reclamó Cristian Millio en nombre de los 10 mil trabajadores que hay a nivel nacional en MDZ Radio.

Según este empresario, “aparecen contradicciones, no se puede velar porque se pueden contagiar, pero no se vacuna a esos trabajadores”. Por esto, adelantó que “posiblemente haya medidas de fuerzas por parte del sindicato, como no recoger a los fallecidos”.