Un referente del Pro detalló por qué el Gobierno "no tiene rumbo"

No Tan Millennials dialogó con Franco Moccia, presidente de la Fundación Pensar, director del Banco Ciudad y uno de los principales referentes de la usina del Pro en la órbita de Horacio Rodríguez Larreta, quien llegó esta mañana a Mendoza para reunirse con sus pares locales y con empresarios. Se explayó en temas de coyuntura y también en las decisiones a futuro que, desde su punto de vista, el país requiere con urgencia.

¿Cuál es el objetivo de la Fundación Pensar?

Es producir políticas públicas que nos permitan solucionar los problemas fundamentales a nivel nacional y provincial. Nosotros estamos convencidos de que las políticas públicas deben estar basadas en datos y es fundamental trabajar ellos y en diagnósticos por tiempo, para poder aplicarlos en el momento que seamos gobierno.

Cuando trabajás en la coyuntura y reaccionando sin saber dónde querés llegar claramente ocurren estos problemas como el que vimos ayer, que los ministros de Alberto Fernández dicen una cosa y el Presidente anuncia una decisión en sentido opuesto a las pocas horas.

En Mendoza la Fundación Pensar está liderada por Germán Vicci y el objetivo es trabajar desde la provincia y con mendocinos, sobre cuáles son los problemas fundamentales de Mendoza y proponer políticas públicas que permitan solucionarlos. Nosotros, a nivel nacional, ayudamos a cada provincia a que hagan su trabajo, les damos herramientas y analizamos qué impactos tienen esas propuestas en términos nacionales y transversales.

¿Cómo tomás los dichos de Alberto Fernández, enojado con los gobernadores ayer?

Me preocupa que descargue contra los gobernadores, porque los problemas no se solucionan buscando culpables, sino trabajando en ellos. Sin dudas necesitamos tener la vacuna, inocular a tiempo, generar ofertas de camas de terapia intensiva y trabajar coordinadamente entre el sector público y privado. Creo que eso no es un tema de culpas, sino tomar medidas por una amenaza que tenemos, no vamos a mejorar la salud de nadie echando culpas.

Parecería que el kirchnerismo quiere avanzar contra la Justicia. ¿Cómo ves eso?

Lo veo con preocupación, todos los argentinos que creemos en la democracia, en la República y en la Constitución entendemos que una de las claves para que una república funcione es la independencia de los poderes, donde el Poder Judicial obviamente que tiene un rol fundamental.

Me parece que el único plan que tiene claro el gobierno nacional es buscar la impunidad de ciertos políticos y creo que están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo, la reforma del Ministerio Público que están proponiendo es un ejemplo de lo que acabo de decir.

¿Cuál es el plan de la oposición para que no haya una justicia discrecional?

Primero que nada defender la Constitución, la Ley, la República. Para eso no sólo es importante nuestro rol, sino también la presión de la sociedad, que debe servir para alinear a los partidos de la oposición que no están en nuestra coalición, atrás de que hay que cumplir el espíritu y la letra de la Constitución

¿Qué piensa JxC del intento de mover el cronograma electoral?

Obviamente que nos preocupa. Si habláramos de sólo un cambio de un mes sería planteable, pero también creemos que es un momento óptimo para resolver uno de los problemas que arrastra nuestra elección, que es que vayamos a un sistema de boleta única. Aunque sea en papel, que permitiría una elección más transparente, más rápida y hasta ecológicamente mejor.

Carrió dijo que estamos en una discusión abstracta porque en un mes este país seguirá igual

Si, probablemente en 30 días no cambiará tanto. Esperemos que las vacunas que nos está prometiendo el Gobierno Nacional efectivamente lleguen y que estemos en condiciones mejores para hacer que la una votación, sean las Paso en agosto o septiembre y las nacionales en octubre o en noviembre. Pero la clave es vacunar a la gente de riesgo y de mayor edad y proteger el trabajo de los argentinos.

En la fundación Pensar, ¿cuál es, a mediano plazo, el lugar de Argentina en el mundo que sueñan?

Un país que genere empleo privado constantemente, que no es un sector en contra del otro, sino que pensamos que Argentina tiene grandísimas oportunidades en todos los sectores. No necesitamos perjudicar a unos para elegir a otros. Nos parece que podemos crecer fuertemente en todos, tanto lo que es industria, industria de la innovación, agro. Tenemos que lograr una Argentina basada en un acuerdo que nos permita entender que la única forma de reducir la pobreza es generar empleo privado fuerte.