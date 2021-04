Conocé cuáles son las cuatro claves básicas para protegerte del covid

Las restricciones y las medidas tomadas por los diferentes gobiernos para combatir el contagio por covid sirven siempre y cuando la ciudadanía las acompañe con un desempeño y acatamiento óptimo.

Las reglas básicas son cuatro:

Uso correcto de tapabocas (ajustado que tape nariz, boca y mentón)

Distancia de dos metros o más entre personas.

Limpieza de manos.

Ventilación constante de ambientes.

En MDZ Radio dialogó Sergio Saracco, médico toxicólogo y miembro del Comité Científico de la Asociación Toxicológica Argentina, quien hizo mención a las claves sociales que se deben tener en claro para evitar el desborde de casos de coronavirus.

"Hay veces que no alcanzamos a comprender cuál es la amenaza real frente a la que estamos parados. Esto se trata de un virus nuevo para el mundo, nos sigue asombrando y enseñando como debemos enfrentar esta nueva normalidad. Es un virus que se adaptó para su supervivencia, es más contagioso y además se trasladó a un grupo etario donde antes no estaba".

Además, Saracco describió que hay que trabajar sobre las vulnerabilidades y explicó: "Esto tiene que ver con el conocimiento de la amenaza, es un virus aéreo, respiratorio, estar a dos metros de distancia y el uso de barbijos bien ajustado, son las claves para trabajar fuertemente. Lo otro que nos fortalece es la vacuna".

Para el profesional, una parte importante de la sociedad sigue pensando "a mí no me va a pasar" y la otra parte de la sociedad tiene un solo fragmento de la película. "Hay muchas personas que no están pendientes de las modificaciones de las normas. Es importante transmitir la información actualizada frente a los cambios constantes que hay sobre el virus", sentenció.

