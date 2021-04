Medidas restrictivas: ¿en qué se basan los funcionarios para aplicarlas?

¿Alcanzan las medidas tomadas por el presidente para frenar la segunda ola?, según expertos en el área de la salud, las restricciones van por buen camino, pero no son suficiente.

Para ampliar la respuesta a ese cuestionamiento, en el programa After Office, que se emite por MDZ Radio, dialogó Jorge Geffner, Dr. en Bioquímica y especialista en Inmunología del CONICET. Quien detalló minuciosamente porque hay que ampliar las restricciones.

"Para determinar si estas medidas alcanzan o no, hay que tener en claro en que situación estamos. Realmente la situación hay que catalogarla como crítica. ¿Por qué crítica? primero por el nivel de contagio y como se incrementa día a día. Segundo, esos contagios en realidad no son el número real, sino que está subvaluado. No creo que en la Argentina estemos hoy en 20 mil, sino que creo que estamos en el doble de infectados. Esto es un problema de todo el cono sur, con un colapso sanitario. Y después un elemento que preocupa mucho es la circulación local de dos variantes que no la tuvimos antes, este combo se define como crítico".

El especialista destacó que las medidas van en el sentido correcto, pero fueron tomadas con alguna demoras: "Creo que se deberían haber tomado antes de semana santa. No se tomaron, ok, ¿alcanza? creo que deberíamos avanzar más. Hay que restringir. Hubiera planteado medidas más duras en cuanto a tema de circulación nocturna, la situación es preocupante, no se como el sistema de salud seguirá respondiendo".

Más allá de los datos brindados desde la parte científica, Geffner aseguró que todo el arco político debe trabajar de manera unificada para enviar un solo mensaje a la sociedad y de esa manera habrá un acatamiento mayor a las normas establecidas.

Escuchá la nota acá