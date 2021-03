Qué municipios esconden datos y por qué no adhieren a la Ley de Acceso a la Información Pública

La Ley 9070 se implementó en la provincia de Mendoza en el 2018. Desde ese momento se los invitó a los municipios para que adhieran a la Ley de Acceso a la Información Pública. A lo largo de estos tres años, 13 departamentos lo hicieron, pero todavía faltan algunos que se sumen.

El objetivo principal de la norma es regular los mecanismos de acceso a la información pública, estableciendo el marco general de desarrollo y procedimientos para su solicitud, y de la publicidad activa de los actos de gobierno que garanticen la transparencia, fomentando el Estado Abierto.

En MDZ Radio dialogó Diego Seoane, subdirector del Área de Acceso a la Información Pública, quién detalló por qué hay municipios que todavía no adhieren a la Ley. "Hay una altísima tasa de respuesta en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, en un promedio de un 98% y ese 2% se termina de responder por vía de la oficina. La información se entrega".

"Hoy tenemos 13 municipios adheridos, faltan 5, la ley les otorga esa posibilidad. Más allá de eso, creo que no tiene razón de ser el hecho de no adherirse a la norma. La ley regula el acceso a la información, si no adhiere el municipio igual debe entregarla", relató el funcionario.

Los departamentos que todavía no se suman son: Las Heras, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y La Paz. Frente a esta situación, Seoane expresó: "El consentimiento dicha norma ayuda a la transparencia".

