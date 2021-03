Myriam Bregman criticó con dureza a la Justicia: "No escucha a las víctimas"

Las mujeres que salieron a marchar en la jornada de ayer fueron miles en cada una de las provincias. Los reclamos fueron en la mayoría, "basta de femicidios", "igualdad laboral", "Justicia eficiente", entre otros.

En MDZ Radio dialogó Myriam Bregman, militante del Frente de Izquierda y diputada por CABA. En la entrevista recalcó que la fecha de ayer, 8 de marzo, no fue otro día Internacional de Mujer, sino que "algo cambió, ya que se conquistó uno de los reclamos que se venían pidiendo como el de la interrupción voluntaria del embarazo".

Frente a la situación del accionar del Gobierno de Albero Fernández, la legisladora destacó: "Veo mucho discurso relacionado con la mujer, pero a la hora de las medidas concretas la verdad es que no veo medidas que les sea de utilidad a las mujeres" y agregó: "Voy a ser sumamente sincera con el Gobierno de Alberto Fernández, veo una diferencia muy grande entre lo que se habla y los hechos. Veo mucho recurso y muy poca contemplación de los reclamos que hacemos las mujeres".

Más allá del reclamo para el Ejecutivo, el accionar de la Justicia no quedó afuera en la manifestación. Bregman, utilizó términos fuertes para este poder: "La Justicia es desastrosa, no tengo calificativos. Hay una justicia que protege los genocidas. En la lucha feminista actual de la misma manera no escucha a las mujeres, no escucha a las victimas, es patriarcal. Es una gran responsable de lo que sucede, pero no la única", sentenció.

Para finalizar, la activista expresó en acción de deseo que para los próximos #8M: "Me gustaría que sean 8 de marzo, de lucha y conquistas de derechos para nosotras".

Escuchá la nota completa acá.