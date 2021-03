¿Se hará lo que Cristina Fernández de Kirchner diga? Martín Guzmán no convenció a la vicepresidenta

Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de economía, Martín Guzmán, se reunieron hace unos días, pero el encuentro trascendió este fin de semana. Según nuestro columnista económico, Carlos Burgueño, la vicepresidenta y el titular de la cartera más caliente del gobierno nacional se ven a menudo en estos contextos.

"Fue una reunión de una tarde en la Patagonia, un día de semana", contó Burgueño, quien además dijo que es habitual que Guzmán le explique a la vicepresidenta las cuestiones profundas de la economía, las decisiones importantes. "Para el ministro ya es una práctica ir y dar explicaciones. Sabe Guzmán que debe asistir muy preparado si la quiere convencer, pero esta vez no lo logró", continuó detallando.

Según nuestro columnista aún no han hablado sobre el FMI, pero sí de cuestiones fiscales e impositivas y en esta reunión puntualmente, dialogaron sobre tarifas. Justamente por esto es que el Gobierno aún no tomó una decisión sobre cómo aplicar los aumentos de tarifas, en realidad, "aún no saben cómo hacerlo no porque no tengan idea, sino porque no hay acuerdo dentro de la gestión", dijo Burgueño.

Lo que sucede, siempre según nuestro especialista, es que Guzmán necesita que los subsidios al menos no aumenten, porque la principal caja fiscal no es Ganancias sino justamente los subsidios, sobre todo a la energía. "Si no hacen algún tipo de ajuste fuerte en energía vamos a terminar importando fueloil, y eso se paga en dólares. Pero si no aumentan luz y gas van a terminar la cuenta fiscal del año con un incremento de un 20 o 30% respecto del 2020", comentó.

La decisión es ver a quién se le aplica ajuste y a quién no. "Cristina Fernández de Kirchner, con razón, dice que si aumentan 30 o 40% de tarifas en el primer trimestre perderán votos. Así, la mejora de Ganancias se la llevarán los aumentos de tarifas y el efecto se diluirá. Entonces, con cierta razón política, la vicepresidenta le dice a Guzmán que esperen a octubre para tratar este tema, porque ir a las elecciones en un clima político enrarecido, tarifas subiendo, inflación y un poder adquisitivo que no mejora es un poco complicado", concluyó el economista.