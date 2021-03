Formosa: diputados nacionales reclaman al presidente "que dé la cara"

La represión y el enojo de los habitantes de Formosa sigue dejando repercusiones en el tintero. Pero ahora, se sumó a la indignación el hecho de que el gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, visitó la Casa Rosada, se abrazó con el presidente, Alberto Fernández, y no se mencionó nada de lo que sucedió el viernes.

Mientras tanto, integrantes de la oposición recorren la provincia de Formosa y expresan: "Vinimos a Formosa para acompañar a los compatriotas, estamos haciendo política democrática e institucional. Hacemos la política que nos toca como oposición".

Entre la comitiva que llegó a la provincia estuvo el diputado Waldo Wolff, quien detalló: "Una enorme cantidad de ciudadanos dijeron basta a una opresión sostenida, que rebalsó con una orden de volver a la fase uno de cuarentena. Lo hizo un día antes del inicio de clases, cuando la gente tenía todo comprado y dijo ¡basta!. Tenemos gente que hace un año no sale, ni entra de la provincia. Personas que no pueden atenderse de patologías que tienen. Después de esto la gente expresó que van a cumplir las normas sanitarias pero no volverán a fase 1".

"La ley en Formosa la pone el señor feudal, es decir Insfrán".

El legislador explicó que para ingresar a Formosa debieron apelar a la "inmunidad parlamentaria". Sin embargo, para el resto de los habitantes eso no es así. "Si no tenés hisopado negativo vas a los centros de aislamiento y en algunos casos en particular pueden ir a sus casas, algo que no sucedía desde hace 6 meses", explicó Wolff.

Además, se mostró molesto por el gesto de Alberto Fernández, quien invitó a la Casa Rosada a Gildo Insfrán: "Cada uno está donde quiere estar, nosotros estamos acompañando a los que tienen 17 balazos en la espalda. Y Alberto está abrazando a quien dio la orden de largar los 17 balazos", finalizó.

