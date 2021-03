8 de marzo: ¿cómo hay que saludar a las mujeres en este día?

Desde hace unos años el "feliz día de la mujer" que solía decirse el 8 de marzo ha sido cuestionado. La pregunta que nos hicimos en No Tan Millennials entonces es cómo hacer salutaciones en este día internacional de la mujer y para responderlo hablamos con Silvia Fernández, integrante del colectivo "Ni una menos".

"'Feliz día de lucha', preferimos", dijo Fernández al referirse sobre un saludo adecuado para esta fecha. "El 8 de marzo nunca fue de celebración, sino de conmemoración. Es por lo que pasó ese día de 1911 en el incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle Waist Co, cuando un patrón quemó vivas a empleadas que reclamaban jornadas laborales más justas", recordó.

En ese mismo sentido, la entrevistada dijo que "desde los feminismos la idea fue instalar el 8 de marzo como un día de lucha contra la desigualdad social. Lo que pasa es que el capitalismo con el tiempo logró revertir esto y hacerlo como un 14 de febrero, un día comercial, con bombones, flores y demás. Entonces mediáticamente y socialmente por muchos años se tomó así".

Por eso, Fernández dijo que es un día de conmemoración de la mujer trabajadora y celebró que desde hace unos años a esta parte han logrado que sea una jornada de lucha, "este será el quinto paro internacional feminista. Se hará en todo el mundo e incluye tareas domésticas y las de cuidado, que era algo absolutamente ligado a la mujer. No sólo el cuidado de hijos y maridos sino de los ancianos. Eso es trabajo no remunerado y son cuestiones que se están empezando a visibilizar de un tiempo a esta parte".

En ese mismo sentido, la integrante del colectivo Ni Una Menos, dijo que en la cuarentena se visibilizó mucho el trabajo que "le toca" a las mujeres, quienes "fueron madres, maestras, cuidadoras de enfermos y además tuvieron que hacer teletrabajo".

¿Cómo ven la presencia de hombres en sus marchas?

"No decimos que los hombres no participen", dijo Fernández, "sino que a la de hoy vengan al final de la marcha, junto con las organizaciones mixtas, que son partidos políticos y sindicatos. De todos modos, está en cada uno. Nosotros siempre decimos que no necesitamos que marchen, sino que se termine la complicidad machista", completó.

¿Está mal que a algunas mujeres les guste que hoy les deseen "feliz día"?, le preguntamos a la entrevistada, quien aseguró que desde su punto de vista "no se trata de estar bien o mal. Sino de una conciencia social que no todas las mujeres tienen, no todas las mujeres son feministas y eso no está mal tampoco".