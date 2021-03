Dejó todo, se fue a Inglaterra sin hablar inglés y hoy es millonario

Esta es la historia de Mariano Longo, argentino de 42 años que dejó su trabajo en Argentina, se fue a Inglaterra sin saber inglés y creó una empresa millonaria. "A veces uno desea tanto las cosas que terminan pasando" señala Longo.

En diálogo con MDZ Radio Mariano contó cómo fue tras un sueño y lo consiguió. Cuando tenía 31 años conoció un pueblo de Inglaterra y decidió irse a vivir allí. Hasta sus 31 años había viajado seis veces fuera del país. Doce años después, Aeroset la empresa de repuestos para aviones que está valuada en 250 millones de dólares.

Mariano estudió Relaciones Públicas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Cuando ya había iniciado su vida laboral, se va de vacaciones a Guildford, una ciudad inglesa al sur del país y decide que allí es donde quiere vivir. "Muchas nos pasa que por lo que sabemos desde Argentina empezamos a prejuzgar ciertas cosas. Y yo me fui con la idea de que Inglaterra era frío y húmedo y que la gente no te saludaba". Sin embargo, Inglaterra es un lugar en "donde si vos ponés lo mejor de vos, de algún lado te va a volver siempre porque tienen 2000 años más que nosotros y han pasado cosas que nosotros no".

Cuando leemos sobre estos caminos meteóricos, cuesta pensar que pasa en la vida real. A pesar de esto, Longo dice que "hay que animarse". Aunque haya un sacrificio de amistades y familia, "cuando sabés lo que querés, es la decisión más fácil de la vida" explica Longo. Por otra parte, reconoce que el cuando se fue, tenía 30 años y era soltero.

Doce años más tarde, Mariano se convirtió en el dueño de Aeroset, una compañía que vende repuestos de aviación. Tiene presencia en seis países: Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, España, Malta y China. Emplea a 30 personas y sus clientes principales son aerolíneas. ¿Cómo empezó? Para lanzarse a emprender en el exterior invirtió todos sus ahorros: 70.000 dólares. Entró a trabajar en una compañía del sector de la aviación. "Yo no estudié ingeniería, pero sabía vender".

Cuando llegó a Inglaterra, Mariano no sabía nada de inglés. Invirtió buena parte de su dinero en aprender el idioma. "Ni bien llegué casi todo el dinero que traía lo invertí en una escuela". Al principio fue sacrificado "tenía 3 horas de viajes y seis horas de estudio. Vivía con ingleses que no hablaban español". Además se debe recordar que en aquel momento no habían redes sociales o whatsapp.

Después de varios meses comenzó la búsqueda de trabajo. En ese sentido Mariano cuenta entre sus aprendizajes que "el currículum debe estar siempre online y actualizado". Entonces lo llaman de una empresa de aviación, rubro del que "no sabía nada". Trabajó allí 5 años como asistente hasta superarlo en ventas y pide una jefatura en los países a los que nadie quería ir. "A mí me gusta viajar por sobre todas las cosas".

El empresario recuerda que aquellos años en los que trabajó para otros vendiendo, le trajo una revelación. "Me está yendo bien y le estoy dejando un montón de plata en el bolsillo de la empresa si podría estar metiéndolo en el mío". Luego de ese punto de quiebre sólo restaba aprender a montar una empresa de cero. De a poco se capacitó en "cosas legales y cosas financieras" y desarrolló Aeroset. La empresa actualmente está valuada en el mercado en 250.000.000 de dólares.

En el 2021 Longo se plantea como próximo paso "resistir la pandemia sin tocar ninguno de los empleados ya que el 2020 fue tan duro para la aviación". Luego, la idea es seguir expandiéndose conforme a los planes que tenía y se vieron detenidos por el coronavirus.

Escuchá la nota completa acá.