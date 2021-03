Un funcionario de Godoy Cruz denunció que lo echaron por no ser radical

Un ex funcionario de Godoy Cruz denunció "persecución política" en la comuna liderada por el intendente Tadeo García Zalazar.

Marcos Sánchez era director de Protección Civil y, en la gestión anterior, fue concejal por el Frente Cambia Mendoza. Milita para el Partido Demócrata y, aparentemente, ese fue el problema para que el intendente le pida su renuncia.

En su Facebook personal, Marcos Sánchez compartió los argumentos que expuso en su renuncia para presentarle al intendente García Zalazar y al secretario de Gobierno, Ricardo Tribiño, donde expone: "Usted, reconociendo que mis servicios han sido muy valiosos para los vecinos del departamento, solo me acusa del enorme pecado de no compartir su rumbo político partidario".

Además, detalla: "El Estado cumplirá su rol de estar al servicio de la gente cuando los políticos como usted comprendan que los funcionarios deben ser juzgados no por su afiliación partidaria sino por su capacidad y dedicación en la tarea que cumplen".

MDZ dialogó con el ex funcionario y, más allá de su posteo, se le consultó por su salida. Frente a esta situación, manifestó: "El intendente me citó a su oficina, donde estaba presente el Secretario de Gobierno y personalmente me indica que ya no seguía su rumbo político en cuanto a lo partidario, ya que yo había decidido en otras oportunidades apoyar al Partido Demócrata en su decisión de salirse del Frente Cambia Mendoza".

Desde el municipio godoycruceño explican que él era un funcionario político que fue designado por pertenecer al Frente Cambia Mendoza. Cuando el PD se fue del frente, Sánchez dejó de pertenecer a la gestión que lidera el radical Tadeo García Zalazar, ya que no la representa. Muchos entendidos en la materia acotan que "así se juega en la política".