¡Sorprendente! Esto cobra un médico a un año del inicio de la pandemia

A un año del caso cero de coronavirus en Argentina, vale la pena evaluar algunos aspectos. La pandemia aún no terminó. Si bien la vacunación está en marcha, las medidas de cuidado deben continuar porque "es lo único que tenemos". Así lo afirma la Dra. Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).

A pesar de que son considerados esenciales y en muchas ocasiones al principio de todo, se los aplaudió desde los balcones, lo cierto es que la situación actual de los intensivistas es indignante.

Por un lado la Dra. Reina en diálogo con MDZ Radio reconoció que hubo un importante avance en materia de infraestructura e insumos durante el 2020. " Lo que es la parte estructural y de equipamiento se hicieron muchas cosas y eso sirvió de mucho porque el sistema de Salud viene con un deterioro de hace muchos años" aseguró. No obstante, lo que "no acompañó fue el personal de salud y sobre todo el personal intensivista. Esto será también de gran preocupación para este año. Hay algunos fallecidos y otros que no han podido volver a trabajar por las secuelas que deja este virus". La presidenta de SATI señala que el personal de salud es poco por esta razón, pero que en caso de los médicos intensivistas son "insuficientes porque siempre fueron pocos".

Lo bueno y lo malo luego de un año de convivir con el coronavirus

En las unidades de terapia intensiva (UTI) las situaciones que deben enfrentarse son siempre difíciles. Rosa Reina relata que del coronavirus "aprendieron que como intensivistas tienen la forma de la organización, es decir que están acostumbrados a organizarse frente a la emergencia y las situaciones en donde el paciente se agrava rápidamente. El paciente de UTI es terriblemente dinámico. Puede ponerse mal de un momento a otro y hay que cambiar absolutamente todo lo que se pensó para tratarlo". En ese sentido ese entrenamiento les sirvió de mucho para enfrentar el COVID-19.

Por otra parte, ese "expertise" supuso que los médicos de UTI tuvieran mucho más trabajo y más pacientes por cada uno de los profesionales. "Hay estándares internacionales en cuanto a la cantidad de pacientes que se puede atender por médico para que otorgar asistencia de calidad y estar al 100% con cada uno".

Personal de salud agotado, cansado, con unos días de vacaciones que se han podido tomar ahora pero siempre con el teléfono en la mano. Algunos

Así también vale señalar que "la gran mayoría de los intensivistas están vacunados. Los que faltan es porque han salido de vacaciones o no ha pasado suficiente tiempo desde que contrajeron el virus". No obstante, el problema era "y lo sigue siendo", que no hay suficientes intensivistas para atender. Durante la pandemia lo superamos, lo duplicamos, lo cuatriplicamos todo el tiempo".

Todavía tenemos el impacto psicológico que nos dejó todo esto. Porque cuando una tiene que tener siete pacientes y tenés veinte, es una situación terriblemente traumática. Esa es una de las consecuencias que se está viendo en el personal de salud: agotamiento.

Los médicos tienen como régimen laboral 36 horas semanales con 24 horas de guardia. La remuneración que se recibe actualmente oscila entre los 20.000 y los 50.000. "Por lo que el valor hora de un médico intensivista es de 600 pesos la hora. En muy pocos lugares se puede llegar a 1000, pero son escasísimos" afirmó la Dra. Reina. Durante la pandemia se trabajó más de 24 horas o dos días seguidos porque cuando se enferma un compañero, ese lugar hay que cubrirlo porque no se puede desarmar la terapia intensiva". Por eso, aunque existan aplausos y reconocimientos varios, es insuficiente el salario "y las condiciones de trabajo no son las adecuadas".

