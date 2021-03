El senador radical alvearense intentó explicar la vacunación de sus familiares

A partir del análisis nombre por nombre de las listas que va presentando el Ejecutivo de los vacunados en Mendoza, aparecen apellidos que generan, al menos, algunas dudas. Desde la oposición, incluso, sostienen que las listas son apócrifas. Mientras que el Gobierno asegura que no hay nada "trucho" en la documentación presentada.

En medio de chicanas de uno y otro sector, hay nombres conocidos y familiares de funcionarios. En este caso, se descubrió en la lista la presencia de familiares del senador radical alvearense, Leonardo Viñolo. Fue el propio legislador el que aclaró que no recibió la vacuna, sin embargo, integrantes de su familia, sí lo hicieron.

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando", dialogó Leonardo Viñolo y explicó: "En mi grupo familiar, nosotros somos de Alvear, tenemos una vida dedicada a la odontología. Somos 5 hermanos de los cuáles 4 son odontólogos. Tenemos dos clínicas familiares y ese fue uno de los motivos por los cuáles el mismo apellido se ha visto en las listas".

En los registros presentados, aparece la madre del senador, su primo y una cuñada. Frente a esta situación, Viñolo explicó: "Creo que las justificaciones son personalizadas. Alfio Viñolo es un primo mío, con el que hace un año y medio no tengo contacto".

"En el caso de mi madre, ella estuvo cuatro meses trabajando en la clínica, cumpliendo la función de secretaria, ya que una de las secretarias decidió abandonar el trabajo", justificó el legislador radical.

Más allá de esta situación, el funcionario manifestó que esta "muy bien que se analice cada una de las listas" y aclaró: "Como miembro del Senado, exigimos que se hiciera el análisis correspondiente, así como lo exigimos a nivel nacional, que se haga también a nivel provincial".

Leonardo Viñolo, asegura que hay casos puntuales que son de dudosa procedencia y que no han dado todavía sus explicaciones y culminó afirmando: "No he sido vacunado pero tengo que dar una respuesta por mis familiares directos".

Escuchá la entrevista completa acá.