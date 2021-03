Los argumentos del senador bioquímico que se vacunó

El gobierno entregó en la Legislatura provincial la lista de los vacunados de la provincia. A partir de allí aparecieron algunos nombres de funcionarios y políticos que llamaron la atención. Uno de ellos es Samuel Barcudi, senador provincial del PJ y vicepresidente de la Comisión de Salud. En Uno Nunca Sabe hablamos con él y le preguntamos por qué motivo ya accedió a la vacuna.

Barcudi dijo que se inoculó a principios de enero, en decir, entre las primeras dosis que arribaron a Mendoza, y que lo difundió en todas sus redes sociales "mucho antes de que apareciera este listado, porque el PRO decía que estábamos envenenando a la gente".

Asegura que por su profesión, "yo he estado hisopado en San Rafael". "Soy bioquímico, trabajo en el laboratorio de una clínica privada y estuve a cargo de los testeos", argumentó. Ante esto, le preguntamos cuánto reparte su trabajo como profesional de la salud con el de senador provincial: "Mitad y mitad, como muchos legisladores que tienen la capacidad de hacer ambas cosas", respondió.

Durante esta pandemia ejercí mi profesión de bioquímico hisopando, relevando, haciendo informes, etc. En esta oportunidad el Estado me brinda la posibilidad de vacunarme contra el COVID-19. #VacunaCOVID19 #vacunacion @SenadoTodosMza @munisanrafael @alferdez pic.twitter.com/akQDhnIQDv — Samuel Barcudi (@samuelbarc) January 7, 2021

¿Cómo accedió el senador a la vacuna?

"La clínica donde trabajo presentó los listados y me llamaron desde el hospital de San Rafael", argumentó Barcudi. "¿No había otras prioridades en ese momento?. Porque cuando usted se vacunó estaban inoculando recién era la primera línea de combate", le cuestionó el conductor del programa Marcelo Arce. "¿Le parece que no es riesgo realizar el hisopado en instituciones donde hay gente con covid, que tosen y expulsan aerosoles con covid?", respondió cuestionando el legislador. "Me parece discutible, es parte de por qué unos sí y otros no", refutó el conductor.

En aquel mismo sentido, Barcudi dijo que "el año pasado me dediqué a trabajar con el municipio de San Rafael y con la institución privada, pero no desatendí mi actividad como senador".

Finalmente, sobre la lista entregada por el Gobierno, el senador del PJ dijo: "La misma Iris Aguilar dijo que aún no están todas las vacunas registradas, yo tengo las dos dosis y sale una y hay personas que surgen 3 veces".