Quién es el artista reconocido mundialmente que lanzó su carrera política

Quienes son cercanos a Maximiliano Guerra expresan que su madrina política es Patricia Bullrich. Él no niega su cercanía a la actual referente del PRO y en diálogo con MDZ Radio, lo expresó públicamente: "Sin dudas nos vendría bien una presidencia de Patricia Bullrich. Ella tiene una mente abierta, sensatez y honestidad".

Gentileza: Perfil

Cuando se retiró de las tablas, el bailarín tomó la decisión de empezar su camino dentro de la política. Para Guerra, la militancia siempre fue una opción una vez que finalizara su carrera profesional.

"Siempre estuve interesado en meterme en política. Mientras estuve arriba de los escenarios siempre pensé que la postura de un artista no debe tener ni política, ni religión, ni frontera. Ahora que me bajé de los escenarios pensé 'este es mi momento'. Después de la debacle del 2019 y las PASO de este año, llamé a Mauricio Macri y le dije que quería participar y ser parte. Él me refirió con Patricia Bullrich y me puse a trabajar con ella".

Frente a esa opción, Maximiliano Guerra, explicó por qué milita en las filas del PRO: "Estoy en el Pro porque ideológicamente comparto muchas cosas, muchos pensamientos. Creo que hay una política a corto plazo y otra a largo plazo. Yo creo mucho en la políticas a largo plazo, porque hay que ir construyendo bases sólidas. El país debe estar pensado a 20 años y no a cuatro de una presidencia o de una gestión".

La palabra "grieta" es una de las más utilizadas por el oficialismo y la oposición, para el artista la grieta es "un negocio de la política" y agregó: "La política y la grieta la comparo con subirse a un escenario. Viví mi vida sobre un escenario, y siempre tuve muy en claro que lo que haces no le va a gustar a todo el mundo".

Para Guerra, el sector más importante de la militancia, donde él hace foco es en la parte social: "A mi me interesa la política social, soy padrino de la Casa Cuna, del Hospital Garrahan, del Cotolengo Don Orione. Siempre estuve al lado de la gente que más necesita. Me gusta ver que le pasa a la gente, para saber como ayudar".

Maximiliano Guerra y Alfredo Cornejo

En la entrevista realizada, el bailarín mencionó al actual diputado Nacional Alfredo Cornejo, donde resaltó que se conocen desde que Cornejo era gobernador y felicitó el accionar que tuvo frente a la provincia: "Él tiene las cosas muy claras, siempre tuvo una gran referencia en como se deben hacer las cosas".

Para finalizar, exclamó que el camino que eligió es un trecho muy largo. "La Argentina tiene muchos años de hacer las cosas como las hace y evidentemente no ha funcionado. Creo que hay que empezar a jugar y mover las piezas".

