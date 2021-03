Viral: el emocionante gesto de un hombre con un niño que no tenía útiles

Mauricio Casado es el propietario de la librería Dino, de San Rafael Mendoza. Su historia de solidaridad se hizo viral y ahora buscan dar con el niño al que ayudó para contenerlo más. En No Cantes Victoria hablamos con él.

Casado nos contó que ayer por la mañana, en medio de un día frío y lluvioso, un pequeño de alrededor de 11 años llegó a su librería pidiendo de su colaboración para juntar útiles escolares. "Le dije que pasara y que me dijera todo lo que necesitaba. No me pidió mucho: un cuaderno, lápices, colores y una cartuchera", contó.

En ese momento, otro cliente estaba en la librería y al ver el gesto halagó a este generoso hombre y no dudó en compartir la experiencia en su cuenta de Facebook. "Por eso se hizo viral", nos dijo Casado quien temió en principio la exposición en las redes sociales, "porque a veces la gente es muy mala con sus comentarios. Pero la verdad es que sólo hemos recibido palabras que llenan el alma".

Hechos que trascienden.Por casualidad del tiempo presenciu00e9 estu00e1 mau00f1ana un hecho que alienta a seguir empujando para el... Posted by Pablo Peu00f1aloza on Thursday, March 25, 2021

Este sanrafaelino dijo que se arrepiente de no tener más datos del pequeño, sólo sabe que va a sexto grado por la mañana, porque al viralizarse su historia muchas personas se han ofrecido para brindarle más ayuda. "Sería bueno localizarlo, porque capaz que eso no le alcanza y ahora hay personas que lo quieren ayudar de otra manera", concluyó.