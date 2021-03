Los alarmantes motivos por los que los jóvenes no consiguen empleo

Ayer el Indec dio a conocer números de desempleo e impactó la impresionante desocupación en la franja de jóvenes, que se dividió entre hombres y mujeres siendo ellas las más perjudicadas. Sobre esto habló el economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

En el cuarto trimestre de 2020 la desocupación fue del 11%, según las cifras reveladas por el Indec. Ese porcentaje se traduce en 2.1 millones de argentinos lo que actualmente no tienen trabajo. Dentro de ellos, la tasa de desocupación de jóvenes aumentó de 18,9% a 26% en mujeres y de 16,9% a 19%, si comparamos el cuarto trimestre de 2019 con el de 2020.

Burgueño dijo que hay dos fenómenos por los que vemos estos alarmantes números. Uno de ellos es que muchos chicos se quieren ir del país. "Son jóvenes preparados que no quieren vivir en Argentina, por desilusión con el país no por problemas laborales, aunque en algunos casos también influye. Entre ellos hay quienes están disconformes con el regreso del kirchnerismo o los que ven que Argentina no les da las respuestas que ellos quieren", comentó. La pandemia potenció este fenómeno de desilusión e inconformidad.

Pero hay otro motivos que es mucho más preocupante: "Hay muchos otros jóvenes que no están capacitados para ingresar al mercado laboral. Son chicos que no estudiaron, que no pudieron hacerlo, que no tienen título y que el mercado laboral no los puede absorber porque no tienen ningún tipo de especialización y, por lo tanto, no tienen lugar", dijo el especialista.

Burgueño mencionó que esto último es muy grave. En general, son chicos de familias con muy bajos recursos, "por eso hay índices de desempleo tan altos y explosivos en los conurbanos".

Ya a nivel nacional, mencionó que también se da un tercer fenómeno que es que "hay provincias donde el 60 o 70% es empleo público, no hay fomento del empleo privado ni intención de que lo haya", concluyó.