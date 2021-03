Cómo afectaría que no se resuelva el conflicto entre Nación y Mendoza

A partir de una resolución del Gobierno nacional, 11 provincias argentinas tendrán una baja en la carga patronal que las empresas pagan por cada empleado contratado. Actualmente es del 16% sobre el sueldo bruto del asalariado, pero en esas zonas elegidas, entre las que Mendoza no está incluida, pasará a ser de entre el 3 y el 4%. El ministro de economía de Mendoza, Enrique Vaquié, habló en No Tan Millennials sobre el perjuicio que avizora por esta decisión.

En primer lugar Vaquié definió como "una locura" a la carga patronal. Esto, "teniendo en cuenta que el país busca generar empleo y para eso hace falta que la economía crezca, algo que no pasa desde hace 15 años, no castigar. No le podemos poner impuesto si es algo que valoramos".

Para el ministro de economía es acertada la decisión de disminuir ese arancel, que abonan tanto Pymes como grandes corporaciones, pero si fuese de modo equitativo territorialmente. "Por eso mandé una nota al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, diciendo que esto debía ser extensivo a la provincia de Mendoza, porque tenemos muchas actividades similares a las que tienen otras provincias favorecidas y, si este año la economía empieza a recuperarse y se genera empleo, las empresas van a preferir ir a una provincia donde paguen el 3 o 4 % y no el 16 que se abona acá".

Enrique Vaquié, Ministro de Economía de Mendoza.

Vaquié dijo que desconoce los motivos y criterios con los que el Gobierno Nacional tomó esta decisión, porque no hubo un debate público. "Esto no es la grieta, no es una pelea, esto trasciende todo y todos los mendocinos debemos persistir hasta que el gobierno nacional revea su política".

Así, el ministro local aseguró es que desde su punto de vista "todos los mendocinos, no sólo la política, sino también los sindicatos deberían estar preocupados y mandando notas Nación, porque en el fondo los mendocinos no vamos a tener trabajo. Así como las cámaras de empresas, porque las que sólo tienen actividad acá no van a poder competir con compañías de las otras provincias".

¿Cómo continuará el reclamo?

Según Vaquié, el gobernador Rodolfo Suárez "dijo que primero planteemos el tema. Ayer por la noche Kulfas habló con el Gobernador para ver si se armaba algún espacio de diálogo para conocer los motivos y ver cómo no perjudicar a Mendoza y si no se llega a un acuerdo, hacer los planteos jurídicos que correspondan", concluyó.

Mientras tanto, en horas de la tarde, la senadora del FdT, Anabel Fernández Sagasti, dijo que Mendoza va a poder acceder al diferimiento impositivo de la promoción industrial, en similares características a la provincia de San Juan y dio a entender que fue por su intervención. Pero el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, desmintió esa la resolución.