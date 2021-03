Un asesor presidencial explicó por qué piensan aplicar una sola dosis de la vacuna

En No Tan Millennials hablamos con Luis Cámera, médico clínico y parte del Comité Asesor Presidencial, sobre la posibilidad que maneja el Gobierno Nacional de avanzar con la campaña de vacunación en más personas con la primera dosis y posponer aplicar la segunda a quienes ya tienen una inmunización parcial.

Cámera dijo que el lunes pasado "yo di el voto" para invertir tiempo, esfuerzos y vacunas en aplicar una dosis a más personas. Es una hipótesis que, frente a la lentitud de la campaña de vacunación y la falta de provisión, permitiría ganar tiempo el hecho de tener a mucha más gente parcialmente inmunizada.

"Con la inmunización de una sola dosis ganamos tiempo. Porque si bien no es completa, previene muchos casos graves. Así podríamos inmunizar parcialmente a mucha población a mayor velocidad de lo que puede venir la segunda ola". reflexionó el asesor presidencial.

Para reafirmar esta teoría, citó el caso de Reino Unido donde lograron disminuir de mil muertos por día a 100, expandiendo la vacunación con una dosis. Así, "Reino Unido salió del colapso", comentó.

Además, según dos estudios que se hicieron en el Malbrán y en Corrientes, "los que ya tuvimos covid y tenemos una dosis de la Sputnik tenemos muchos más anticuerpos de que quienes se dieron las dos dosis", dijo el médico.

Finalmente, Cámera recordó que "las vacunas no protegen de no infectarte sino de que no haya consecuencias graves, por eso debe combinarse la conducta social y la vacunación. No hay que descuidarse porque una persona puede ser portadora del virus y va a complicar al que no está vacunado".