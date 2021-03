Senador peronista: "Los ministros del Gobernador no tienen cintura política"

La nueva casa del peronismo en Mendoza quedó inaugurada el miércoles y con ella el Justicialismo vuelve a ilusionarse para gobernar la provincia en el 2023. En el programa "Sonría, lo estamos filmando" dialogó con nosotros el senador Adolfo Bermejo, quien realizó una importante crítica para su partido y recriminó ciertas actitudes del gobernador Rodolfo Suarez.

"La inauguración de la sede es importante porque marca el rumbo del peronismo. Primero hay que reconocer que venimos de derrotas electorales muy importantes, sobre todo de perder elecciones. La historia del peronismo viene de derrotas muy importantes en la provincia y ahora hay un peronismo unido", explicó Bermejo.

Además, expandió la crítica: "Hay que hacer una mirada hacia adentro de los partidos políticos, hay partidos que marcan coherencia y hay otros ejemplos de alianzas electorales que sirven para ganar elecciones pero después hay complicaciones. Hay que tener el cuidado y el respeto de los vecinos. Hay que tratar de achicar la grieta desde todos lados".

Frente a las diferentes situaciones políticas que han atravesado durante este año de pandemia, desde Frente de Todos se sienten conformes con las decisiones tomadas en la Legislatura. Manifiestan que están con "la tranquilidad" de que todas las herramientas que necesitó el Gobernador para llevar adelante la gestión fueron votadas.

Siempre habrá desencuentros y temas en los que no nos pondremos de acuerdo, como suele pasar en el juego de la democracia, pero no hay que enojarse, hay que reflexionar y no hablar mal de la oposición.