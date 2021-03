Fuerte mensaje del sector industrial: "Se piensan que Mendoza es rica y somos pobres"

El ambiente empresarial, político, e incluso gremial, está muy poco tolerable a las medidas que anuncia el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Hoy, las repercusiones no tardaron en llegar y en MDZ Radio, dialogó Julio Totero, secretario de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET).

"Los mendocinos tenemos el recuerdo de la vieja promoción industrial. Ese beneficio que se le otorgó a las provincias vecinas y a Mendoza le trajo grandes consecuencias", expresó Totero.

Además detalló que "no está bueno que las promociones de la industria sean sólo para un sector y ofrecer beneficios a uno en desmedro de otro. Celebramos que todo el arco político hoy esté defendiendo los intereses de la provincia", y agregó: "Hay empresas que ya dejan Mendoza para invertir en otras provincias, celebramos que el ministro tome el guante y reclame a la Nación, lo que le pertenece a la provincia".

Más allá de las repercusiones en particular, Totero realizó un fuerte llamado de atención para el Gobierno nacional: "Creo que hay una concepción en la Nación de que Mendoza es rica y por eso se le da poco. Hoy Mendoza es pobre, tiene el 50% de pobreza, hace 10 años que no recibe empleo privado, el estado genera empleo. Es una provincia que no tienen un objetivo claro, ni vectores de crecimiento".

Escuchá la nota acá.