Afirman que en Venezuela hay dictadura y Argentina debe posicionarse frente a eso

Se formalizó la salida de la Argentina del Grupo de Lima. Según la información suministrada por el Gobierno nacional, las acciones realizadas por dicho comité no conducían a nada. Además desde Cancillería expresaron que "se buscaba aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes".

El Grupo de Lima, está integrado por 13 países: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

Gentileza Télam

En MDZ Radio, dialogó Jorge Faurie, diplomático, embajador y ex canciller, que se mostró en total desacuerdo con la decisión tomada por el Ejecutivo nacional de que Argentina abandone dicho grupo.

"Es una mala decisión, es un momento triste para el posicionamiento argentino ante el mundo. Nosotros en el Grupo de Lima, el objetivo era ayudar a los venezolanos para que fueran a elecciones lo más transparente posible. Los argentinos tenemos que tener claro no quedarnos en si estamos o no en el Grupo Lima, lo importante es tener claro si estamos observando si en Venezuela hay o no una dictadura", declaró el diplomático.

Además, resaltó que los argentinos, después de esa decisión, deben tomar una postura frente al lugar donde se paran, "hay que tener claro si estamos del lado de la dictadura de Maduro o no" y resaltó: "En Venezuela hay una dictadura y eso está comprobado".

Escuchá la nota completa acá.