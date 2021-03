Se necesitan cosechadores pero los trabajadores no quieren perder la Asignación por Hijo

Mendoza sigue con dificultad para conseguir cosechadores. Este año fue más notorio, debido a la pandemia y a la dificultad de que ingresen los trabajadores temporarios. Además, quienes se acercan en búsqueda de trabajo piden no estar en blanco para no perder beneficios sociales.

En un momento, la ANSES manifestó que no se perderían los beneficios sociales por ir a cosechar. Aparentemente eso no se comunicó o no se está implementando ya que los obreros que se presentan siguen solicitando no estar registrados porque pierden la Asignación Universal por Hijo y una vez que finaliza la cosecha, la demora para ser incorporado nuevamente al sistema es en promedio, tres meses.

Para colaborar en el proceso de búsqueda de trabajadores, en la provincia, se intentó implementar el año pasado el programa Reinventa (Registro de Información Nominal para Vendimia y Tareas Agrícolas), sin embargo, todavía no hay una evaluación final para determinar si fue realmente eficiente.

En MDZ Radio, dialogó Nicolás Vicchi, sub gerente de ACOVI e integrante de la FEM, y realizó un repaso sobre cómo se desarrolla el programa provincial y en qué estado está la cosecha.

"Siempre hay faltantes de cosechadores, es un tema complejo. La falta de mano de obra se ha conjugado con varios factores en esta vendimia. La pandemia para que lleguen cosechadores de otros lugares; por otro lado el programa Reinventa que desarrollo la provincia; y la última, hubo un adelanto de la cosecha por la cantidad de lluvia. Esto hizo que los productores salgamos con una urgencia en conjunto a buscar mano de obra para levantar la cosecha. Es una situación que se mezcla", explicó Vicchi.

Además, hizo mención a las problemáticas para conseguir obreros y que estén en blanco: "Desde hace varios años venimos con la complejidad de no poder registrar a los cosechadores, porque hay un cambio de planes sociales en aquellos que se registran, frente a los que están en una situación de desempleo" y agregó: "Los cosechadores llegan y piden no estar registrado para no perder la asistencia. Por una situación lógica que la persona que esta situación de desempleo cobra una Asignación Universal por Hijo. Cuando pasa a estar registrado pierde la asignación y posteriormente cuando se termina la cosecha, para que ellos empiecen a percibirla nuevamente el trámite demora 3 meses".

Para finalizar, Vicchi afirmó que el tema lo vienen discutiendo con las autoridades nacionales y explicó que "en algún momento hay que solucionarlo porque dificulta la situación de blanqueo".

