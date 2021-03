Cuánto cuesta construir una casa en Mendoza

En un año electoral atravesado por la pandemia, pocas oportunidades aparecen para el oficialismo en materias de anuncio. En especial cuando se ve que la campaña de vacunación está muy lejos de ser lo que se había dicho en un principio. Habrá que esperar un par de semanas para que el presidente Alberto Fernández anuncie una línea de créditos hipotecarios para la construcción de viviendas. Además la idea es que se actualicen acorde a la evolución de los salarios, dejando atrás la indexación por inflación como los créditos UVA.

El contexto inflacionario invita a pensar sobre los costos actuales de la construcción en Mendoza. Aunque la fórmula de promover la actividad sea en principio favorable para toda la economía, es válido preguntarse de qué monto deberíamos hablar en estos días para hacer una vivienda económica.

En No cantes victoria dialogamos con Daniel di María, presidente del Centro de Ingenieros de Mendoza (CIM). Él brindó un informe detallado sobre los costos relevados a marzo de 2021 de una vivienda económica y otra un poco más grande. Entre los rubros que más aumentó, está el ladrillo. "En el 2020 en el segundo trimestre el costo del ladrillo estuvo congelado a 7 pesos. En los últimos tres meses se disparó mucho. Y finalmente este año volvieron a actualizarlo y quedó a 27 pesos cada ladrillón que es lo que más se usa".

El CIM realiza desde enero de 2017 un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la construcción de una vivienda económica, de ejecución tradicional, de 61 m2 y de una vivienda de mediana calidad, de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m2. En el primer caso se busca equiparar a lo "que ofrece el IPV (Instituto Provincial de Vivienda)" y luego otra que sea "una casa más importante con dos baños, tres habitaciones y más superficie".

De acuerdo a la última medición realizada durante los primeros diez días del mes de marzo, el CIM relevó que en el último mes el costo de la construcción aumentó 0,445%. Aunque puede no sonar mucho, lo cierto es que los costos totales entre un año y el otro suman 51,36%. La mano de obra por su parte se elevó 20,7 %, mientras que los materiales lo hicieron un 84,5%.

En el caso de que se tenga ya el terreno y se busque generar para la familia una solución habitacional similar a las que construye el IPV, es decir una vivienda de 61 m2, "hay que pensar en casi 4 millones de pesos". Así lo describía el presidente de CIM ya que según informaron los ingenieros el costo de construcción de una vivienda económica es de $ 67.522/m2 (marzo 2021). En el caso de que se busque una casa más grande y de mediana calidad hay que estimar en $ 99.971/m2. Hacia el final del relevamiento que realizaron desde CIM señalan que todo es "teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación los valores son de U$S 756/m2 para la vivienda económica y U$S 1.145/m2 para la vivienda de mediana calidad y si se tiene como referencia el valor del dólar informal o blue los valores son U$S 483/m2 y US$ 676/m2 respectivamente".

