Recuerdos: ¿cómo hacen para manipularte e "implantarte" información falsa?

En No Tan Millennials hablamos con el científico Fabricio Ballarini, quien además es un gran comunicador. Participa de varias columnas radiales, es muy activo en sus redes sociales y es autor del libro "Rec. Por Qué Recordamos Lo Que Recordamos". Hablamos justamente sobre las evocaciones de la memoria y nos contó por qué pueden manipularte a través de ella.

Charlando sobre lo difícil que es para algunas personas acatar las medidas de protección sanitaria respecto de la covid-19, Ballarini comenzó aclarando que desde lo personal intenta no ser muy crítico sobre las acciones de otras personas, "porque es muy difícil ponerse en el lugar de otros, todos vivimos condiciones distintas". "Yo no tengo 18 años y me explota el corazón por ver a alguien. Siempre vamos a caer en un acto de injusticia si nos ponemos en el lugar de otro".

En la actualidad confesó que le sucede "algo rarísimo" y contó: "Veo series o películas y me llama la atención que no tengan barbijo o miro un partido de fútbol viejo, que antes no me causaba nada y ahora digo 'qué cerca que estábamos todos'". En ese mismo sentido contó que "seguimos inmersos a una ola de normalidad a la que vamos a intentar volver, no vamos a poder reprimir esas memorias, pero vamos a tender a esos recuerdos. Probablemente respecto a la pandemia nos estemos inventando cosas, porque todos los recuerdos que tenemos los vamos transformando", arrojó.

Fabricio Ballarini, científico.

Sobre esto último Ballarini explicó que todo el tiempo que cada vez que las personas evocan un recuerdo, aunque no quieran, lo cambian. "Porque cuando lo evocás vos sos otro y ese otro lo interpretó de otra manera", explicó.

De hecho, para el científico esto no es una desventaja, sino que por el contrario es algo positivo, "por ejemplo, cuando vos aprendés algo en la escuela te lo hacen evocar y vos le sumás ladrillitos al aprendizaje. Es una ventaja esa forma de memorizar, lo que es una desventaja es cuando nos creemos que lo vivimos fue una foto que no se puede movilizar. Eso no es tan así".

"¿Entonces te pueden entonces imponer situaciones o hacerte recordar experiencias que no viviste?", le preguntamos a Ballarini, quién respondió que "sí", de hecho, "se hace todo el tiempo, incluso en los medios de comunicación. Está constantemente estudiado. Somos muy manipulables, por eso las campañas en redes sociales o la información falsa es tan nocivas", completó.

En ese mismo sentido, nuestro entrevistado nos dijo que "cualquier historia que está contada, está relatada desde una perspectiva. Esa información la interpreta otra persona, cuando vos evocás ese recuerdo y lo contás le podés cambiar las connotaciones o se las pueden modificar terceros". Incluso, "si escuchás muchas veces algo que no es cierto probablemente lo metas en tu recuerdo. Yo no digo que la forma de comunicar lo haga a propósito, es nuestra forma de aprender", concluyó.