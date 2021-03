Marcelino Iglesias, tras ir a la cancha: "No pienso pedir disculpas"

Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén y reconocido fanático del Tomba, fue parte del reducido grupo de espectadores que volvió a las tribunas de la cancha en Mendoza. Fue para ver el partido en el que Godoy Cruz cayó ante River por 6 a 1 el pasado sábado. Llovieron las críticas porque los asistentes eran "invitados vip" y les cuestionaron, entre otras cosas, la falta de protocolos sanitarios.

"No hay ningún escándalo, llenando una nota se puede asistir a la cancha con un cupo limitado. Fui a ver al Tomba, soy hincha y lo único que lamento son los 6 goles que nos hizo River. No estábamos escondidos. Se armó revuelo porque lo sacaron algunos, como (Mario) Vadillo, que es un alcahuete barato y que genera este chusmerío", disparó Iglesias.

En esa misma línea, el jefe de la comuna de Guaymallén siguió argumentando que para él, "privilegio hubiera sido si yo, que tengo 68 años, soy hipertenso y tengo sobre peso, hubiera dejado de ir a trabajar. Sin poderme vacunar, porque aún no estoy en el grupo de 70 años, no falté ni un sólo día, como otros funcionarios".

En cuanto a las medidas de bioseguridad, según Iglesias, él estaba con una máscara protección y "estábamos bastante separados". "Es legal, ¿pero es ético?", le cuestionamos al intendente, quien respondió: "Sí, es ético". Y continuó: "Yo no veo ningún privilegio, no quiero pedir disculpas porque yo fui cumpliendo los protocolos. Yo no me considero alguien importante, me considero un hincha más de Godoy Cruz y si me vuelven a invitar voy a estar presente, si no me toca lo veré por televisión y sufriré a través de la pantalla".

"No pienso disculparme porque eso sería reconocer que cometí un error y soy muy cuidadoso, no solo con mi salud sino con la de mis empleados", continuó manifestando. Y concluyó: "fui con todo gusto sobre todo porque mi equipo está pasando un mal momento futbolístico".

En este enlace podés escuchar la entrevista completa.