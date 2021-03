Moda circular: cómo reciclar ropa sin perder elegancia

Entre el "me aburrió" o "ya no me gusta" mucha de nuestra ropa no encuentra otro destino que conservarla en el armario aunque no la usemos. La indumentaria aumentó un 47% el último año según informó el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). A pesar de que está cada día más cara, caemos siempre en la tentación de "lo nuevo".

A este dato cabe sumarle uno que no suele destacarse: la industria de la moda es responsable del 10 % de la contaminación global. Detrás de ese "pantalón" que tanto nos gusta hay un impacto ambiental tremendo sobre nuestro planeta al que debemos prestar atención. Por un lado, la fabricación consume grandes cantidades de agua, los materiales que se emplean están lejos de ser biodegradables y generalmente se desechan rápidamente y finalmente se puede medir el daño al medio ambiente en el uso de productos químicos y el gasto de energía.

Para poner esto en números, los textiles son los responsables del 10% de las emisiones de gases invernadero en el mundo. La industria entera, pero en especial la llamada "moda rápida" se traduce en más de 92 millones de toneladas de desechos producidos por año y 1,5 billones de litros de agua consumidos.

Mariana Paraway visitó los estudios de Mdz Radio y nos brindó sus propias recomendaciones. Además de ser una reconocida música, ella es una referente en materia de reciclaje de indumentaria, pero también de que esto no signifique "perder estilo". Para Mariana "la ropa es una forma más de expresión". Si bien al principio cuenta que lo exploraba en sus recitales, en un escenario, luego lo trasladó a todos los ámbitos de su vida. Una de las propuestas en Blancanieves del Paraway, su cuenta de instagram y canal de youtube, es que "se puedan vestir como pinte, pero barato".

Las ferias americanas que proponen darle una nueva vida a las prendas ha crecido considerablemente en los últimos años. Por un lado, porque durante la pandemia fue una salida laboral para mucha gente, pero también porque la tendencia a la moda circular está ganando adeptos. "Mucha gente encontró una veta familiar en revender ropa. Van a lugares donde se recolectan prendas como la iglesia o el Ejército de Salvación y hacen un proceso de curaduría. La lavan, la cosen y la exhiben". Además la cantante destaca que tiene distintas aristas muy positivas. Primero que la mayor cantidad de dueñas de estas ferias son mujeres, por lo que "se colabora con la economía feminista". En segundo lugar, se trata de ropa que ya existe, entonces "qué mejor que darles nueva vida". Y finalmente favorece el circuito de "la moda circular" por lo que ese dinero que se invirtió hoy puede beneficiar a otra persona.

Algunas personas aún mantienen el prejuicio sobre lo "vintage" como "ropa de viejos". Sin embargo, Mariana explica que el desafío está en "encontrar lo que hoy se usa en otro lugar". Además hay que destacar que las prendas de otra época son muchas veces de mayor calidad que la que se vende actualmente. Si no es de nuestro agrado tal como está, al menos una parte de ella seguro es reutilizable. Actualmente hay una tendencia que se llama "upcyling". La misma consiste en implementar una acción creativa a través de la cual transformamos aquello que en principio sería "basura" en productos potencialmente comercializables. Incluso algunos diseñadores argentinos están incorporando esto en su trabajo. En esta dirección de una búsqueda de ser más amigables con el medio ambiente, Mariana Paraway cuenta sobre un destino verdaderamente terrible que tiene el textil. "He visto con mis propios ojos lo que es el land fill. Se rellena el suelo con la ropa. Pude ver como cuando extraen una parte del terreno se veían las prendas allí incrustadas".

