¿Por qué la DGE no informa en detalle las necesidades de cada escuela?

Volver a las aulas. El esperado momento de regresar y abrir las escuelas llegó el día de ayer tras muchas idas y vueltas sobre el protocolo COVID-19. Desde el sector docente aseguraron que las condiciones no estaban dadas para "una vuelta segura". En algunos casos por fallas de infraestructura. La Dirección General de Escuelas (DGE) reconoció que no estaban todas las escuelas en perfectas condiciones, pero lo cierto es que "luego de las lluvias muchas de ellas se inundaron". Así afirmaron desde el SUTE luego del primer día de paro.

Entre las razones que motorizaron esta medida de fuerza está el descontento por la vuelta a la presencialidad con escuelas que no están en condiciones, los salarios luego del decreto del gobierno y la necesidad de mejores condiciones laborales.

En MDZ Radio dialogamos con Mirtha Faget, secretaria gremial del SUTE que aseguró que el primer día de paro docente hubo casi un 75% de adhesión a la medida a nivel provincial. "Es un paro de 48hs sin asistencia al lugar de trabajo con movilización y caravanazo" que empezó ayer lunes. Faget destaca que a partir de la creación del ítem aula les "ha costado muchísimo volver a tomar las calles y hacer una medida de fuerza con un porcentaje así de interesante" de adhesión. Añade que fue"mucho más de lo que esperaban que era un 40% o un 50%".

En el primer día de clases el director general de escuelas visitó dos establecimientos para participar de este inicio de la presencialidad. Sin embargo, según relató Faget "el señor Thomas se presentó en dos escuelas que estaban de paro totalmente. Cuando llegó, se encontró con dos profesores y el directivo nada más. Fueron dos escuelas de capital: la escuela Cano y la Molina Campos".

Por otra parte hubo casas de estudio que no pudieron empezar las clases presenciales este 1ero de marzo. Desde el gremio docente recuerda que desde la DGE "se había dicho días atrás que hay escuelas que se llueven. Sin embargo esta mañana habían algunas en las que había caído un diluvio que no se solucionaba con un tacho abajo de la gotera".

En el fuego cruzado entre docentes y la DGE no aparecen los números precisos, los datos que detallen las falencias de cada escuela. ¿Cuántas escuelas tienen problemas de infraestructura? ¿Qué le hace falta a cada una? ¿Alcanza la inversión que se hizo para atravesar todo el año? Desde el gremio docente cuentan que han realizado un relevamiento a través de las redes con los directivos de los colegios para tener esa evaluación diagnóstica.

"Los directivos no nos pasan esas estadísticas. Hemos hecho un cuestionario que hemos lanzado por las redes y a todos los delegados y delegadas para que ellos lo completen. Pero lamentablemente no llega toda la información. En cambio los directivos tienen la obligación de informar a la Dirección General de Escuelas, pero ellos no dicen la verdad como no lo vienen haciendo".