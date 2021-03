El nuevo esquema tarifario, ¿es posible?

Ayer el presidente, Alberto Fernández, dio su discurso de apertura de sesiones ordinarias y los análisis no tardaron en llegar. “Fue un discurso con muchas definiciones, con un Presidente decidido a continuar con la agenda que empezó el año pasado y que se vio truncado apenas iniciado el año legislativo”, dijo al respecto la diputada del Frente de Todos, Marisa Uceda, en diálogo con Mdz Radio.

La legisladora mendocina destacó especialmente el tema de las tarifas. “Él planteó que reformular el sistema tarifario es un proceso largo, pero en ese camino no se puede seguir sometiendo al pueblo a pagar tarifas exorbitantes o tener la poca certeza de cuánto se abona por consumo”, expresó Uceda en Mdz.

Durante su alocución, el mandatario había dicho que "las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva" y con eso coincidió la diputada nacional.

“Que se desancle del sistema dolarizado es muy acertado para poder de a poco entablar un cuadro tarifario acorde a la realidad del país”, dijo la entrevistada. Pero además consideró que esto tendrá beneficios secundarios ya que “lo que el pueblo no deposita en el pago de servicios lo pone a producir o en el consumo”.

En otro orden de cosas, durante la entrevista Marisa Uceda se refirió al cortocircuito entre Fernández y el gobernador mendocino,. “Me parece que es responsabilidad de la dirigencia de la provincia, y probablemente de la Nación, dejar claro de una vez por todas que no existen ni intenciones de perjudicar a nadie”, dijo.

“Tenemos que salir de esa pelea que parece ‘chiquilina’ en medio de tanta desazón. No me gustaría caer en la misma discusión, realmente no veo a quién se perjudica”, concluyó Uceda.