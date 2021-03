Enfrentados: duras críticas de un gremialista a Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo se cruzó nuevamente con los jueces de la Suprema Corte, Mario Adaro y Omar Palermo. En esta ocasión, fue para repudiar que dejaran sin efecto un fallo que tenía una condena hacia los gremialistas Roberto Macho y Raquel Blas, por un corte de calle en virtud de reclamo salarial en el año 2016.

En MDZ Radio, dialogó el titular del gremio de ATE, Roberto Macho, quien se expresó sobre el fallo en cuestión y exclamó: "Este es un fallo muy fuerte, se aclara que el derecho a huelga es un derecho legítimo, el derecho a huelga es innegable. Es un fallo que sentó una jurisprudencia en la provincia que si bien ya está a nivel nacional, viene a ratificar lo que pasó en Comodoro Py hace dos años".

Los estatales no somos animales como él plantea, es más, todo lo contrario. Somos trabajadores y producimos, cumplimos un servicio.

Además, le dedicó una palabras al ex mandatario provincial: "Un diputado nacional y ex gobernador no se debería arrebatar tanto con respecto al fallo. Eso está legislado y él no va a venir a cambiar la Constitución Nacional". Y agregó: "Hay que aclarar una cuestión, cada una de las medidas que se le hizo a Cornejo, estuvieron debidamente notificadas y él estaba al tanto, en tiempo y en forma. Siempre respetando las guardias mínimas, etc".

En las expresiones vertidas por Alfredo Cornejo, detalla que "la calle es una selva", expresión que molestó a Roberto Macho y frente a esa afirmación, argumentó: "Acá hay una cuestión ofensiva, que me molesta más que la cuestión política. En la selva hay animales y los trabajadores estatales no somos animales. El concepto de trabajador que tiene el ex gobernador de la provincia, es repudiable y lamentable. Tendría que adecuar sus palabras si pretende tener un país o una provincia nuevamente".