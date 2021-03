Los infectólogos afirman que hay una cepa que es riesgosa aunque estés vacunado

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicaron hace algunos días que la cepa sudafricana de la covid se encuentra presente en más de 30 países. Dentro de los informes de la OMS, detallaron que la velocidad de contagio es superior al virus original.

En MDZ Radio dialogó Juan Carlos Cisneros, infectólogo y Subdirector del Hospital Muñiz, quien brindó detalles sobre como se está trabajando en el país para bajar los contagios.

"Todavía no tenemos segunda ola, a diferencia de los países europeos, nosotros hemos tenido una meseta sostenida en el tiempo, por eso yo no lo llamaría a esto una segunda ola. Si, un aumento de casos importantes", describió el profesional.

Para la cepa inglesa y la de manaos las vacunas son efectivas

Además, detalló como avanzan las nuevas cepas a nivel nacional: "Lo que me asusta de la segunda ola, son las nuevas cepas. La cepa sudafricana es la cepa que menos respuesta tiene a la vacuna. La respuesta es inferior, los pacientes vacunados no están inmunes. La vacunación no modificó el riesgo de infección".

El infectólogo se mostró temeroso frente a lo que puede suceder si al país ingresa la variante sudafricana: "Con la cepa sudafricana, estamos en algo muy grave, porque volveríamos a cero".

