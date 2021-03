Bodegas de Argentina y la mecha corta que amenaza con hacer explotar la Coviar

La realidad del sector vitivinícola es compleja por su multiplicidad de actores en los distintos eslabones de la cadena productiva. Si bien el objetivo de todos es que le vaya bien a la industria y que crezcan tanto el consumo interno como las exportaciones, a la hora de tomar decisiones aparecen cortocircuitos. A tal punto, que Bodegas de Argentina y otras instituciones pegaron el portazo y se fueron de la Coviar, a la cual le quitan legitimidad. "Lamentablemente, para nosotros Coviar es un impuesto más", afirmó la presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, sobre los aportes que están obligados a realizar a la corporación que preside José Zuccardi.

El conflicto es profundo pero fácil de entender. La pelea, como siempre, es por el poder y hay posturas antagónicas que no parecen dispuestas a ceder. Específicamente, Bodegas de Argentina demanda que haya una nueva composición del directorio que sea más representativa y plural, pero que les brinde un poder de decisión mayor al que tienen hoy.

"Pedimos una mejor representación. Cambios en el directorio para que no haya una persona sentada en tres lugares. Que exista un consenso mayor en el presupuesto y una representación de la industria actualizada a lo que es hoy", manifestó recordando que en 2004 cuando nació Coviar la realidad era diferente a la actual.

"Pedimos un cambio en el reglamento interno para trabajar en una situación pareja entre todos los miembros. No logramos que haya cambios porque no la tenemos. Pedimos cosas que están en la ley", adhirió Ortiz y dijo que actualmente Bodegas de Argentina siempre pierde en las votaciones a pesar de que sus socios representan el 90% de las exportaciones de vino.

"Nosotros notamos que dentro de Coviar siempre perdemos. No estamos de acuerdo con muchas decisiones, como usos de fondos para promocionar la Coviar cuando en realidad tienen que ser para promoción de vino. Vemos lo que se gasta en agencias de Buenos Aires o la publicidad que se hace para que brille Coviar, pero cae el consumo. Cuando vemos todo queremos hacer cambios y perdemos porque somos menos. Los intereses nuestros, que son de la vitivinicultura, no están en la mesa", advirtió.

Justamente ese es uno de los puntos que más cuestionan desde Bodegas de Argentina: el uso de los fondos que las bodegas están obligadas a aportar. "No quiero entrar en detalles de temas oscuros de manejos porque no gana nadie con eso, pero ellos saben de las cosas que hablamos. El año pasado estuvimos con una mediación pero no logramos nada porque para ellos todo es no", aseveró Ortíz en MDZ Radio.

"Coviar es una contribución obligatoria y uno no se puede atrasar porque lo inhabilita el INV. Esos fondos entendemos que se están gastando en cosas que no tienen nada que ver, como promocionar la Coviar. Millones de pesos en un desayuno para comunicar cuando en realidad más que comunicar hay que hacer y que los números hablen. Los gastos no tienen que ser para hacer brillar a Coviar ni pagar espacios para hablar de su presidente. Lo que se tiene que ver es el resultado. Necesitamos vender más y se ve en los números", zanjó. El presidente de Coviar, José Zuccardi.

"Quienes conocemos el mercado interno pedimos participar en las decisiones y no se nos escucha. Eligen la publicidad que no tienen impacto, las ventas caen. Las personas a cargo del mercado interno nunca vendieron una caja de vino", remarcó Ortíz en diálogo con el programa Sonría lo estamos filmando.

Por otro lado, negó que Bodegas Argentina sea una institución elitista ni que represente solo a las bodegas grandes. "La nuestra es una industria muy atomizada y en realidad las bodegas grandes no necesitan ni de cámaras ni de corporaciones, porque tienen sus propios equipos de marketing. No necesitan de Wines of Argentina para participar en un concurso ni para llegar a un periodista que los califique. Bodegas de Argentina trabaja sobre todo para ayudar a las bodegas chicas.

La situación de los productores

Por otro lado, Ortiz marcó que uno de los indicadores del fracaso del PEVI 2020 de Coviar es que se perdieron 2000 hectáreas de vid. Ese indicador refleja otro grave problema de uno de los eslabones de la cadena: los productores. Durante años los precios de la uva han estado congelados y eso llevó a que muchos levanten viñedos.

La visión de Ortiz fue tajante: "Hoy es muy difícil que una persona con cinco hectáreas pueda vivir de la viña. No alcanza. Hay que pensar formas de asociativismo. Eso es lo que hay que mirar". Además, habló de la necesidad de seguir reconvirtiendo y tecnificando las producciones pero remarcó que la ayuda no debe ser para un pequeño grupo de productores.

"También se necesita tecnificar y una relación más directa con las bodegas. Muchas veces se piensa que el productor pierde porque la bodega gana, pero la bodega está comprometida. Los precios han bajado y el dólar está chato. Las bodegas no quieren aprovecharse del productor, en general. Porque tienen una relación con el productor", manifestó.

Sin embargo, reconoció que han existido abusos por parte de algunas bodegas en los precios que pagaron por la uva y propuso una solución que no parece del todo viable. El productor es libre de no venderle. A veces me pregunto por qué le siguen vendiendo. Nadie lo obliga a venderle a él", señaló.

En ese contexto, destacó la existencia de la Mesa Vitivinícola con representación de todos los eslabones de la cadena productiva. "Cuenta con la presencia de muchos productores. Muchos más que ACOVI. La idea es que estén representados todos los eslabones desde el productor hasta la góndola. Sentarnos todos en la mesa con respeto a pesar de las diferencias", señaló.

Para la empresaria el éxito del PEVI 2030 y el crecimiento de las exportaciones precisa que el foco no se haga en el productor sino en el mercado. "La industria necesita el plan estratégico pero para vender y para eso hay que empezar por entender los mercados. No se puede empezar por los productores y salir a vender lo que los productores tienen. Tenemos mucho para crecer pero para eso hay que escuchar a los mercados para ver qué quieren comprar", señaló.