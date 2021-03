Desde el Consejo de la Magistratura afirman que Martín Soria "controlará la justicia"

Integrantes del Consejo de la Magistratura, que también representan a la oposición a nivel nacional, han manifestado que la elección de Martín Soria para ser el ministro de Justicia solo traerá una profundización en el plan que tiene el Presidente para controlar la Justicia.

En MDZ Radio, dialogó Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, quién fundamentó su desagrado frente a Soria: "No es una buena noticia su designación para la Justicia ni para el poder Judicial, porque Martín Soria en su actuación desde hace un año, y un poco más, sus declaraciones mostró su postura particular en lo que respecta a la Justicia. Muchos prejuicios a mi modo de ver, ha dicho cosas muy graves y yo imagino que eso mismo lo va a concretar en sus decisiones como ministro. Me parece, que lo que se viene, es un tiempo de mucha confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial".

Tonelli, advirtió, que lo que plantea el Ejecutivo sobre los cambios que quieren realizar en la Justicia, son falacias, y aclaró: "Los cambios en la Justicias que nosotros pedimos, no se pueden hacer porque el Gobierno plantea reformas que no son necesarias. La Justicia necesita que nos sentemos serenamente para discutir y analizar. Al Gobierno no le interesa reformar la Justicia, al Gobierno le interesa controlar al Poder Judicial y lograr la impunidad de aquellos dirigentes condenados o procesados, empezando por la vicepresidenta".

Más allá de la de las denuncias previas que posee Soria, se le recrimina al Presidente que eligió una persona que "no tiene los pergaminos para ocupar el cargo".

Para el legislador del Pro, el único antecedente del actual ministro de Justicia es: "ser intendente de General Roca, y de ahí ministro de Justicia hay un trecho. No tiene antecedentes en ningún tema relacionado a la Justicia".

