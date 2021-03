Coronavirus: ¿por qué los países que no vacunan perjudican a los que sí lo hacen?

En Uno Nunca Sabe hablamos con Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba, quien nos dijo que si no se ve la pandemia como una crisis global, los acuerdos individuales de los países respecto de la vacuna se están perjudicando más de lo que se benefician.

Debat citó las referencias de la campaña de vacunación de covid que dio la Organización Mundial de la Salud (OMS) y coincidió respecto de que es "es escandalosa". Explicó esto desde el punto de vista de que es asimétrica y desigual en el planeta. "Intereses nacionalistas, geopolíticos y económicos están primando por sobre lo sanitario".

Lo que sucede es que hay al menos 100 países donde no se ha aplicado ni una sola dosis de las vacunas. "Esos son reservorios donde el virus puede evolucionar y generar cambios que afecten al resto de la población", explicó el virólogo y dijo que "también nos estamos olvidando de reservorios de animales como pasó en su momento con los visones en Dinamarca". Pero, fuera de eso, para el especialista hasta que los procesos de inmunización no sean integrales y comunitarios, las perspectivas no son buenas.

"También a nivel local lo estamos viendo: la campaña de vacunación nos ha dejado frustrados por la tasa de evolución, sin embargo la cantidad de dosis que se están aplicando es sustancial. La falta de disponibilidad de vacunas es un problema global", dijo Debat.

En contraposición a esos escenarios, nuestro entrevistado comentó que hay una decena de países que han "secuestrado, a través de acuerdos económicos" una gran cantidad de vacunas.

Y dio el ejemplo de Ohio, donde tienen 30 millones de dosis AstraZeneca sin uso, porque en el país aún no han aprobado la inoculación de ese laboratorio para su aplicación. "Las tienen tiradas", referenció. "Hay un montón de conflictos que se podrían resolver si hubiera una mirada más humanista sobre el fenómeno", concluyó Debat.